Bursucu, partenerul lui Teo Trandafir, nu locuiește cu iubita și fiica lui. Detalii despre viața vedetei Kanal D

Colegul prezentator al lui Teo Trandafir, Bursucu, este în culmea fericrii pentru că va învârti din nou “Roata Norocului”. Bursucu va prezenta eemisiunea de la Kanal D, alături de Ana-Maria Barnoschi.

Partenerul lui Teo Trandafir, Bursucu, nu locuiește cu iubita și fiiele sale. Ce viață are vedeta Kanal D

Bursucu este bucuros că emisiunea a cărei prezentator este, alături de Ana Maria Baconchi, ”Roata Norocului” va începe din 31 mai și va fi difuzată în fiecare duminică seară, începând cu ora 20:00, scrie click.ro. De asemenea, Bursucu a dezvăluit cum a furat meserie de la Teo, cum este naveta la Constanța și ce ar vrea să facă dacă revenim la viețile de dinainte de coronavirus.

”Sunt fericit că oamenii de acasă vor putea urmări episoade proaspete din acest show care îmbină buna dispoziție cu umorul, cu muzica bună și premiile uriașe. În același timp, face fericiți și oameni aflați în dificultate, pentru că în continuare avem vedete invitate care vor juca pentru aceștia. Suntem la fel de puși pe glume, și eu, și Ana-Maria. Apropo de Ana, să știți că râde la fel de special! Nici de pedepse nu vom duce lipsă! Îi așteptăm pe telespectatori începând din 31 mai, în fiecare duminică seară, de la ora 20:00, la Kanal D!”, a declarat Bursucu.

Bursucu a furat meserie de la Teo Trandafir

De asemenea, prezentatorul emisiunii ”Roata Norocului” a dezvăluit cât de mult l-a ajutat Teo.

”Meseria nu se învață, se fură, așa se spune. Unde am avut de aflat răspunsuri, am adresat întrebări, unde am putut să prind din zbor, am prins. De la Teo am învățat foarte multe. Cum să stau la cadru, când trebuie să vorbesc și când să tac, cum să adresez întrebări. Cel mai important lucru și sfat primit de la Teo a fost să nu intru cu bocancii în viața unui om, pentru că nici mie nu mi-ar plăcea să intre cineva cu bocancii în viața mea. Dacă omul dorește să vorbească, va vorbi, dacă nu, e bine să nu insiști”, a dezvăluit Bursucu.

Omul de televiziune a mai spus că dansul este parte din viața lui.

”Nu îmi lipsește, pentru că este în continuare parte din viața mea. Este adevărat că lucrez doar pentru anumiți artiști și pe anumite proiecte. Am o trupă de dans, particip la evenimente ca să aducem bucurie oamenilor. Dansul este parte din mine. Este adevărat că nu mă mai ocup de o trupă de copii și nici nu mai dansez constant într-o trupă, dar coregraf sunt în continuare. Ultimul eveniment l-am avut chiar la Sala Palatului, concertul lui Fuego, în februarie”, a amintit Bursucu.

În plus, prezentatorul TV a spus cum se împacă cu faptul că trebuie să stea despărțit de familie, el în București, iar soția și fetițele la Constanța.

”Îmi lipsesc foarte mult… Singurul mod în care îmi alin dorul este apelând la Facetime, pentru că le pot vedea tot timpul. E greu, mai ales că fetele cresc, mai ales cea mică, și se dezvoltă foarte repede. E importantă orice zi pierdută din viața lor pentru mine. Acum merg la Constanța săptămânal, plec vineri după emisie și mă întorc luni în Capitală. De fiecare dată când revin acasă, îmi pare că mezina noastră a crescut vizibil, mi se pare că vorbește mai mult, că face lucruri noi. Cea mare are 14 ani și jumătate, e deja adolescentă”, a spus Bursucu.