De ce nu mai e Dan Cruceru prezentator TV pe niciun post. A spus tot adevărul EXCLUSIV

Dan Cruceru ( 40 de ani), primul prezentator al concursului “Survivor”, difuzat de Kanal D și preluat recent de PRO TV, ne-a vorbit, în interviul oferit în exclusivitate pentru impact.ro, despre experiența trăită la vestita competiție, dar și despre condițiile în care ar mai reveni pe micul ecran.

Dan Cruceru a dat timpul înapoi și și-a amintit cu nostalgie de experiența trăită la vestita competiție ”Survivor”, aflată în topul audiențelor, două ediții la rând:

Dan Cruceru ne-a mai povestit și despre condițiile avute în Republica Dominicană, unde a filmat preț de cinci luni și jumătate pentru ”Survivor”:

Iar asta fiindcă oamenii care au produs emisiunea au realizat că tot confortul prezentatorului trebuie să fie fără cusur. Filmezi în fiecare zi, iar tu trebuie să te prezinţi de fiecare dată impecabil. Tu dai tonul emisiunii, tu eşti interfaţa. Mi-e dor de o asemenea experienţă, aş putea spune fără egal. Deşi, never say never!”, adaugă acelaşi Dan Cruceru.

Au existat însă și sacrificii, ca un revers al medaliei, la celebra competiție din Republica Dominicană: “Ai o serie de reguli pe care trebuie să le respecţi şi tu, ca prezentator. Nu poţi, spre exemplu, să-ți pui în pericol integritatea fizică. Sub niciun motiv. Nu poţi practica sporturi extreme, să spunem.

După cum filmările, deloc uşoare, pot dura ore bune. Şi se pot desfăşura la orice oră din zi sau chiar din noapte, depinde şi de cerinţele producătorilor”. Fosta vedetă de televiziune s-a topit atunci de dorul soției și al celor doi copii:

“În 2020, când am prezentat Survivor, am stabilit cu producătorii că îmi vor aduce la un moment dat şi familia acolo, în Republica Dominicană. Doar că înaintea lor a ajuns COVID-ul mai peste tot şi planurile mele iniţiale au fost complet date peste cap!”, a mai adaugat Dan Cruceru, pentru playtech.ro.

Dan Cruceru precizează că îi lipsește adrenalina din televiziune, dar că încă nu a găsit un contract convenabil, mai ales din punct de vedere financiar:

“Nu mai am nici eu 20 de ani, ca să alerg ore bune pentru câţiva bănuţi. Am 40 de ani, am o familie şi o afacere, frumoase amândouă, în felul lor, şi de care trebuie să am mare grijă. Mi-e dor de sentimentul transmisiilor în direct, dar până azi nu a fost să fie. Încă aştept!”, ni s-a mai confesat fostul prezentator al emisiunii ”Survivor”.