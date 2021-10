De ce nu mai are Mario Fresh mașină, de fapt. Am aflat ce s-a întâmplat cu ea

Mario Fresh este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Iubitul Alexiei Eram a rămas, de curând, fără mașină, iar fanii s-au întrebat ce s-a întâmplat cu celebrul cântăreț. Răspunsul lor i-a amuzat pe toți.

Mario Fresh și-a amuzat fanii acum câteva zile, când a fost surprins de paparazzi de la Wowbiz mergând pe jos până la sală. Jurnaliștii au fost mirați să-l vadă pe iubitul Alexiei Eram în altă parte decât în spatele volanului mașinii sale.

Întrebat de ce nu mai are mașina, artistul a făcut un comentariu amuzant, în dulcele-i stil clasic, glumind pe seama faptului că a vândut-o deoarece avea nevoie de bani. Apoi, cântărețul le-a mărturisit fotoreporterilor că și-a vândut mașina și este pe cale de a-și cumpăra o nouă bijuterie pe 4 roți.

Mario Fresh: Am vândut-o! Nu mai aveam bani și am zis că trebuie să fac bani. Glumesc! Nu, o schimb! Trebuie să apară cealaltă în două săptămâni. Și acum, ce să fac…pe jos, încă e cald, e ok, încă merge.”, le-a mărturisit Mario Fresh în exclusivitat celor de la Wowbiz .

Mario Fresh a recunoscut că are o pasiune pentru mașini, pasiune în care investește destui de mulți bani. Celebrul solist le-a spus prietenilor săi virtuali de pe Instagram că

Fanii așteaptă cu sufletul la gură ca relația dintre Mario Fresh și Alexia Eram să ajungă la următorul nivel, sperând ca vedetele lor preferate să anunțe că-și vor uni destinele cât de curând.

Deși sunt încă foarte tineri, o căsătorie în viitorul apropiat nu pare a fi un scenariu îndepărtat de realitate, întrucât trapperul a declarat acum ceva timp că i-a plăcea să aibă o familie de tânăr.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit.”, declara Mario Fresh acum ceva timp.