Alexia Eram face un pas uriaș cu Mario Fresh. Fanilor nu le-a venit să creadă ce aud

După ce au apărut zvonuri în presa mondenă potrivit cărora Alexia Eram și Mario Fresh s-ar fi despărțit, acum fiica Andreei Esca a făcut o serie de declarații incredibile legate de viitorul ei și cel al iubitului ei.

Mario Fresh și Alexia Eram formează unul dintre cele mai solide cupluri de tinere vedete din România. Deși au apărut speculații cu privire la o posibilă separare, ei bine, nici vorbă de așa ceva. Se pare că relația dintre fiica Andreei Esca și faimosul trapper merge din ce în ce mai bine.

Deși au trecut prin mai multe greutăți de-a lungul anilor, Alexia Eram și Mario Fresh au demonstrat că iubirea adevărată este mai puternică decât orice și poate învinge în orice situație.

Mai mult de atât, Alexia Eram a făcut o declarație șocantă în cadrul podcastului lui Radu Țibulcă, unde a mărturisit că relația ei cu iubitul ei cântăreț este pregătită de a trece la următorul nivel. Mai exact, influencerița este pregătită să devină mamă și are planuri de a face un copil cu Mario Fresh în viitorul apropiat.

Invitat și el la rândul său în cadrul aceluiași podcast, Mario Fresh a declarat că o iubește mult pe iubita lui și are de gând să o ceară în căsătorie pe Alexia Eram. Motivul este unul cât se poate de simplu, ar fi spus artistul, având în vedere că și el a crescut într-un mediu în care părinții lui s-au căsătorit de tineri.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire.

Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, declara cântărețul Mario Fresh, în urmă cu ceva timp.