De ce nu mai apare Oana Roman alături de Marius Elisei. Care este adevăratul motiv

Fanii cuplului format din Oana Roman și Marius Elisei au observat cum de o bună perioadă cei doi nu s-au mai afișat împreună. Desigur că mulți s-au gândit la o nouă despărțire dintre cei doi, mai cu seamă că povestea lor de iubire a trecut prin încercări grele. Care este motivul real pentru care aceștia nu au mai apărut împreună? Ce se întâmplă în mariajul foștilor soți care au ales să se împace chiar după pronunțarea divorțului?

Fanii foștilor soți au observat că cei doi au ales că nu mai apară atât de des pe rețelele de socializare. Acest lucru le-a dat imediat de gândit pentru că cei doi au trecut printr-o serie amplă de despărțiri și împăcări.

Cu toate astea, au reușit să surprindă pe toată lumea, iar la scurt timp după pronunțarea divorțului i-am revăzut din nou împreună. După ce apele s-au calmat, cei doi s-au fotografiat împreună și chiar au mers și la diverse evenimente publice.

Cu toate astea, de o perioadă lucrul acesta nu se mai întâmplă. Unul dintre internauți a întrebat-o despre acest detaliu în cadrul unei sesiune de întrebări și răspunsuri.

Vedeta a oferit imediat și câteva amănunte și a precizat că Marius Elisei preferă să nu mai apară în spațiul public atât de des pentru că nu îi place.

Fiica lui Petre Roman a subliniat că nu există nicio problemă în cuplul lor și că lucrurile sunt normale, astfel că nu este vorba despre o despărțire, așa cum s-a vehiculat în trecut.

”Totul e în regulă. Am stat departe cât am avut COVID, plus că el așa cum am tot spus, nu e foarte încântat să apară în public prea des”, a spus Oana Roman pe Instagram.