De ce nu joacă Pavel Bartoș în seriale: “Normal că am primit oferte” VIDEO EXCLUSIV

Pavel Bartoș se bucură de o carieră de succes în teatru și film, dar și în televiziune, el fiind prezentatorul a două emisiuni de top la Pro TV: Vocea României și Românii au talent. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actorul a făcut dezvăluiri din viața de familie, el având acasă două studente – soția la Medicină și fiica cea mare la Drept, iar celelalte două fete fiind la școală și la liceu.

Pavel Bartoș a mărturisit, în interviul acordat Playtech Știri, și faptul că a primit oferte pentru a se alătura unor seriale TV, însă timpul a fost cel care l-a împiedicat să bată palma, având în vedere că nu ar fi putut să aloce 2 sau 3 luni, câte 12 ore pe zi, pentru filmări.

Pavel Bartoș îi este recunoscător soției sale, Anca, pentru faptul că este nucleul familiei. De profesie actriță, aceasta a renunțat la cariera sa pentru a se dedica celor 3 fiice, de care s-a ocupat și continuă să se ocupe. În aceste condiții, soțul ei a avut libertatea de a-și face meseria la teatru și în televiziune.

Mai mult, soția prezentatorului TV a luat decizia de a-și îndeplini visul și de a deveni medic pediatru, fiind studentă în ultimul an la Medicină. Anca Bartoș și-a susținut întotdeauna soțul în alegerile făcute pe plan profesional, bucurându-se pentru reușitele lui.

“Îmi e un pic greu să intru acum într-un serial”

Playtech Știri: Te-ar tenta să joci într-un serial TV? Ai primit oferte? Mă gândesc că nu stai foarte bine cu timpul…

Pavel Bartoș: Normal că am primit oferte, dar depinde și cum, adică gândindu-mă că acum îmi fac și producțiile proprii, am și Vocea României, ne apucăm acum de Românii au talent, am spectacole la teatru, am turneele cu teatrul… Îmi e un pic greu să intru acum într-un serial.

A fi într-un serial presupune să filmez aproape vreo 2-3 luni aproape în fiecare zi. Ori mi-e greu un pic acum să joc într-un serial, dar știi cum e: niciodată nu spui nu.

Să se alinieze astrele.

Astrele, planetele, vorba aceea toate celelalte.

Cum a început toamna pentru tine? Acasă locuiești tot cu două studente?

Două studente și două eleve, pentru că sunt soția, fiica cea mare și celelalte două mici care sunt la școală, dar e bine. Ce să zic? A început școala, le place acest lucru, ceea ce mă bucură.

Reușiți să petreceți timp împreună?

Ne bucurăm unii de alții. Chiar am avut o perioadă în care am avut mai mult timp pentru noi, pentru familie. Am fost în vacanțe, am fost în Grecia în primul rând, într-un loc drag nouă, unde am stat vreo 10 zile și ne-am simțit tare bine, adică chiar a fost leneveală și vacanțe pe rupte.

După aceea am mai îndrăznit să mergem la un Legoland la Munchen. Sperăm să mai prindem câte un city break măcar pe la Brașov sau pe la Sibiu, adică nu neapărat să ieșim din țară, pentru că am călătorit mult și în țară. Am fost și în țară, am făcut un city break la Sibiu când a fost festivalul de teatru.

Am fost cu fetițele, le-a plăcut tare mult, adică mergem destul de mult să vizităm. Am fost mult și prin zona Clujului să vizităm.

Pavel Bartoș: “Mă bucur că există soția care se ocupă de toate aceste lucruri”

Cine face itinerariul? Când sunt festivaluri de teatru, clar tu, dar în rest?

În țară, pentru că sunt mai umblat cumva, fac eu itinerariul, pentru afară îl fac fetele.

În ce clasă sunt fetele? Le verifici temele?

Sunt în clasa a patra, a noua, anul doi de facultate la Drept. Mă implic în măsura în care pot și dacă mă întreabă ceva, răspund, dar într-adevăr soția se ocupă de toate aceste lucruri. Dacă ar fi să facă temele după mine, probabil că ar trebui să aștepte până seara, ceea ce e prea târziu. Așa că mă bucur că există soția care se ocupă de toate aceste lucruri. Eu doar pot – știi vorba aceea – să îmi dau cu părerea.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu