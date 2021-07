De ce nu îşi mai doreşte Keo al doilea copil cu Misty. Ce problemă are artista de când a devenit mamă

Keo și Misty au format mult timp unul din cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Acum, însă, cei doi își trăiesc discret povestea de iubire și viața de familie. Blondina își dorește să devină din nou mamă, dar Keo pare că vrea să mai amâne acest eveniment. Care este motivul și ce problemă a întâmpinat de când a devenit mamă?

Keo și Misty și-au început povestea de iubire într-un mod controversat. Majoritatea fanilor Andreei Bălan știu că aceasta a avut o relație de lungă durată cu bărbatul alături de care spera să-și întemeieze o familie. Soarta a decis ca cei doi să o ia pe drumuri separate și să ajungă în punctul dorit la momentul oportun fiecăruia.

Jumătatea trupei Andre s-a căsătorit cu George Burcea și a făcut doi copii cu el, ulterior Keo și Misty au devenit și ei părinții unei fetițe care-i seamănă izbitor artistului. Blondina cu care se iubește cel din urmă a acceptat invitația lui Cătălin Măruță și a venit în platourile de la Pro TV alături de micuța sa.

Solista a revenit și pe piața muzicală cu primul single după patru ani în care a avut-o în prim-plan doar pe fata ei. Aceasta a vorbit despre viața de familie și despre faptul că ar fi încântată să devină mamă pentru a doua oară chiar mai mult decât își dorește partenerul ei.

Blondina a mărturisit că i-a fost greu în creșterea copilului pentru că nici nu a acceptat ajutorul multora din familie, lăsând tot greul pe ea și amorezul său. Misty a susținut că a fost dificil pentru că au fost doar ei doi, dar cu siguranță a meritat fiecare sacrificiu, iar acum este mai pregătită decât ar fi sperat să revină în studio și pe YouTube cu piese noi.

„Eu îmi doresc mai mult decât Keo să facem al doilea copil, poate pentru că vin dintr-o familie mare. Nu am vrut niciodată ajutor, așa că mereu am apelat la el (n.r. Keo) când am avut nevoie, pot să spun că am abuzat de ajutorul lui pentru că nu mi-am dorit ca altcineva să se implice.

Am fost doar noi doi și a fost dificil. Nu pot să plănuiești lucrurile astea, dar mi-aș dori. Am fost foarte posesivă, lucru care s-a întâmplat chiar și cu mama mea. Mi-era greu să o las. Fericirea noastră e cu ea, în trei.”

Misty (Sursa: ‘La Măruță’ – Pro TV)