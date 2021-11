De ce nu este plătită Oana Zăvoranu din bani publici la primăria Sectorului 5. Ce va face sub comanda lui Piedone

Surpriză pentru fanii Oanei Zăvoranu. Frumoasa actriță a dezvăluit că va lucra pentru Cristian Popescu Piedone, edilul sectorului 5 al Capitalei. Cu toate acestea, există un motiv pentru care bruneta nu va fi plătită de către vestitul primar.

Oana Zăvoranu a făcut un anunț de zile mari pe rețelele de socializare, când le-a povestit prietenilor săi virtuali că primarul sectorului 5 este noul ei șef. Frumoasa actriță este noul consilier de imagine al lui Cristian Popescu Piedone, însă vedeta a specificat faptul că nu este plătită de edil.

Într-un interviu acordat recent lui Dan Capatos la emisiunea Xtra Night Show, de pe Antena Stars, Oana Zăvoranu a declarat că în buzunarele ei nu intră bani publici și a explicat motivul pentru care nu se întâmplă acest lucru. Zăvo s-a angajat pe post de voluntar.

„Cu zâmbetul pe buze și cu încredere în mine, eu nu sunt angajatul primăriei, eu nu sunt plătită, nu sunt remunerată, nu ajung la Oana Zăvoranu în buzunar bani publici. Pur și simplu consider că am lucruri de spus, de făcut, mă voi ocupa de partea de comunicare, de tot ce înseamnă mass-media, showbiz.”, a declarat Oana Zăvoranu la Xtra Night Show

Controversata actriță a acceptat această provocare cu bucurie și entuziasm, fiind o femeie puternică și un om care nu se teme de nimic. Oana Zăvoranu este de părere că este un bun manager, calitate care o va ajuta să-și ducă noua misiune la bun sfârșit.

Cristian Popescu Piedone a dezvăluit motivele pentru care a ales-o pe Oana Zăvoranu pentru a-i fi consilier de imagine. Primarul sectorului 5 al Capitalei a lăudat experiența pe care actrița o are în domeniul televiziunii, având o carieră impresionantă în showbizul românesc.

„Oana nu are o necesitate de bani. Are o experiență vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că acum 30 de ani când făcea o emisiune la TVR am fost invitatul ei, ne cunoaștem de atunci. Am avut o relație foarte frumoasă de-a lungul timpului”, a declarat Cristian Popescu Piedone, în exclusivitate pentru HotNews.ro .