De ce nu credea Monica Pop că vine valul 4 în România. Reacția de ultimă oră a medicului

Monica Pop a făcut declarații despre faptul că nu a crezut în valul patru al pandemiei de covid. Medicul a explicat de unde a dedus aceste lucruri.

Autoritățile au luat de curând măsuri de restricții în București, unde rata de incidență a trecut de 6 la mia de locuitori. În weekend, persoanele nevaccinate nu mai au voie să iasă din casă după ora 20:00, iar dacă o fac trebuie să aibă asupra lor o declarație pe proprie răspundere.

Medicul Monica Pop a declarat la Antena 3 că autoritățile nu s-au pregătit suficient pentru a înfrunta valul 4 al pandemiei.

Medicul spune că guvernanții nu au făcut nimic pentru ca în valul 4 să nu există o explozie de cazuri de covid și o situație critică în care spitalele să nu mai aibă locuri libere.

„Eu nu am crezut că vine un val 4, pentru că am văzut că nu făcea nimeni niciun fel de pregătiri. Şi am zis că asta e ca să sperie populaţia. Nici nu mi-am putut imagina. Am zis că nu poate să ştie cineva că vine valul 4 şi să nu facă nimic.

Nimic înseamnă stoc de medicamente, stoc materiale sanitare, revigorarea spitalelor de campanie care nu au folosit nimănui şi sunt făcute pe banii oamenilor din ţara asta. Înseamnă dotarea lor cu personal, pentru că asta cu lipsa de personal nu e adevărat. În ce sens?

Puteau foarte bine să pună niște medici consacrați acolo, infecționiști, epidemiologi, 30 de rezidenți care să execute ceea ce spun ei. Rezidentul e medic, nu e student, deci puteau foarte bine să rezolve. Nu au făcut nimic. Vreau să știu cu ce s-au pregătit. Cu nimic! Spunea domnul Cîțu acum că cei care n-au pregătit valul 4, dar el nu a erijat în șeful campaniei pentru boala asta?” a declarat Monica Pop.