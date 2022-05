De ce nu are Liviu Vârciu o avere consistentă. Principalul motiv te va uimi

S-a aflat de ce nu are Liviu Vârciu o avere consistentă, în contextul în care a început să facă bani frumoși încă din aniul 1998, când era parte din trupa LA. Acum, artistul a spus care este motivul principal, motiv care te va uimi, pentru care nu are așa o avere mare.

Toată România știe, pentru că nu s-a ferit niciodată să ascundă asta, că Liviu Vârciu a împrumutat bani de la Nea Mărin și că a pus-o pe viitoarea lui soție să-și vândă casa pentru a-i mai plăti din datoriile pe care le făcuse cu producția filmului „Zăpadă, ceai și dragoste”.

Însă, ceea ce mulți dintre români nu știu este faptul că, la rândul lui, artistul a ajutat foarte multă lume. Liviu Vârciu a spus că în momentul de față are mai mulți bani de recuperat de la prieteni și cunoștințe decât are el de dat înapoi.

„Nu reușesc să strâng niciun ban. Eu am trăit fără bani, am știut ce înseamnă să îți răspundă cineva la celălalt capăt al telefonului și să mă împrumute, așa că nu pot să refuz pe nimeni. Mai am certuri cu doamna (n.red. soția lui, Anda Călin) care îmi zice să nu mai dau că nu o să-i mai văd înapoi. Nu mi-a dat nimeni până acum.

Nu am recuperat nimic. Am dat mai mult decât am eu datorii. Dar eu încă fac bani. E o vorbă: de unde dai, de acolo ai”, a declarat Liviu Vârciu pentru EGO.ro, completând că niciodată nu-și va putea lua o mașină Ferrari, ca cea cu care s-a plimbat în vacanța din Monte Carlo.