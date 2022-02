Cum s-a îndrăgostit Nea Mărin de soția lui. Ce poveste frumoasă: „I-am zis direct”

Nea Mărin și-a câștigat simpatia publicului după ce a fost gazda show-ului Serviți, vă rog! Și Poftiți pe la Noi! Simpaticul artist a legat prietenii strânse cu mai multe vedete de la noi și a devenit extrem de îndrăgit de către telespectatori. El și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu și a vorbit despre viața personală.

Nea Mărin, despre soția lui: „A făcut din mine ceea ce sunt eu azi”

El și-a ținut mereu viața intimă departe de lumina reflectoarelor. Acum, el a povestit despre cum și-a unit destinul cu soția lui, în urmă cu mai bine de 40 de ani. Dragostea lor a rezistat în timp, iar secretul lui Nea Marin este unul important.

”Eram copii când ne-am cunoscut. Eu treceam clasa a X-a, ea terminase clasa a VIII-a. Suntem din același sat. Țin minte și acum că era frumoasă și deșteaptă foc, iar eu… deștept și dat naibii la toate tâmpeniile posibile. Verișorii ei, cu care își petrecea timpul liber, erau colegi cu mine, eu îi vizitam, și uite așa, încet, încet, ne-am apropiat. Prietenia noastră a durat cinci ani. După aceea, a terminat liceul și a decis să fie învățătoare în sat. Eu eram la București și, într-una dintre zile, am mers acasă și am chemat-o să se angajeze aici, i-am zis direct că vreau să mă căsătoresc cu ea. Asta se întâmpla în decembrie 1979. Apoi au apărut copiii, nepoții…. Ducem o viață foarte frumoasă împreună și de fiecare dată când sunt înconjurat de oameni le spun același lucru – dacă nu mă căsătoream cu Mioara mea, nu mă mai căsătoream cu altcineva. A făcut din mine ceea ce sunt eu azi, m-a înțeles, s-a ocupat de copii, iar eu am tras să îmi îndeplinesc datoria, am făcut tot posibilul să avem din ce trăi”, a mărturisit Nea Mărin pentru VIVA!

Cum se menține în formă artistul

Artistul are grijă să se mențină mereu în formă. Are o alimentație sănătoasă și face mereu mișcare. În plus, trebuie să le dea vedetelor care îi calcă pragul un exemplu pozitiv prin muncă și dedicare.