De ce nu a plecat Cristina Spătar din România. Motivul este incredibil

Cristina Spătar a mărturisit că a vrut să plece din România, însă nu a putut, iar motivul este unul surprinzător.

Celebra cântăreață a fost împiedicată de soțul ei să plece din țară. Cei doi erau căsătoriți pe vremea aceea, iar el nu a fost de acord cu o astfel de decizie. Deși avea o viață bună în România, artista a vrut să plece din cauza mai multor motive.

„La un moment dat, am vrut să o urmez pe prietena mea. Am vrut să plec în Anglia, da, definitiv, pentru că acolo e sora mea, dar n-am primit acordul fostului soț, și așa am rămas aici, în România. Am vrut să plec, da, la un moment dat, dar am rămas și voi rămâne aici’, a povestit vedeta la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.