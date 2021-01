Cristina Spătar, în plin proces cu fostul soț. E rușinos ce refuză bărbatul să facă

După opt ani de căsnicie, Cristina Spătar este în plin proces cu fostul soț. Cântăreaţa trece printr-o adevărată dramă în ultima perioadă. E rușinos ce refuză bărbatul să facă, deşi au trecut patru ani de la separare.

Drama prin care trece Cristina Spătar

Timp de opt ani, Cristina Spătar şi Alin Ionescu au format unul dintre cele mai importante cupluri din showbiz-ul românesc. Au împreună doi copii: Albert şi Aida, însă relaţia lor s-a terminat definitiv în 2016. Cei doi foşti soţi nici măcar nu îşi mai vorbesc iar acum Cristina Spătar se află în plin proces cu fostul soț. E rușinos ce refuză bărbatul să facă.

Se pare că Alin Ionescu nu vrea să plătească pensia alimentară copiilor, aşa cum o cere legea. Din acest motiv, cântăreaţa a fost nevoită să îşi vândă din bijuterii pentru a le putea oferi acestora tot ce au nevoie. Artista a fost invitată în cadrul emisiunii “La Măruţă”, unde a făcut dezvăluiri incredibile.

Cristina Spătar, despre iubitul mai tânăr cu 21 de ani

Deşi nimeni nu ar fi zis că relaţia lor va dura, iată că artista în vârstă de 48 de ani şi Tiberiu Vărzaru (27 de ani) se iubesc mai mult ca niciodată. Aceştia locuiesc împreună de mai bine de patru ani şi au o relaţie cu totul specială.

“În pandemie a fost greu, am stat, am gătit și am mâncat. Am fost cu prietenul meu, stăm împreună. El la parter, eu la etaj cu copiii. Așa am găsit casa pe care am închiriat-o. Iubitul meu lucrează în IT acum, nu mai e antrenor fitness. S-a mai și îngrășat între timp, îi place viața, un pahar cu vin, o mâncare. Suntem împreună de la divorț. L-am cunoscut cu 2 luni înainte de divorț, îi făceam publicitate. Am devenit confidenți și, după divorț, m-a curtat. Diferența de vârstă e mare, dar e bine așa. Cred că eu și cu iubitul meu am fost ceva într-o viață anterioară”, a mai spus Cristina.

Mai mult, tânărul se înţelege extraordinar cu cei doi copii ai săi. De curând, îndrăgostiţii au vorbit chiar şi despre căsătorie.