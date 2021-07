De ce nu a luat David Popovici medalie la JO 2020. Jurnaliștii au râs când au auzit motivul haios

De ce nu a luat David Popovici medalie la JO 2020. Puștiul de doar 16 ani din București, considerat un fenomen al înotului mondial, a fost aproape de podiumul olimpic. Popovici a terminat pe locul 4 cursa de 200 metri liber, la doar două sutimi în urma ocupantului poziției a 3-a. După cursă, tânărul sportiv român a oferit o explicație haioasă pentru ratarea medaliei de bronz.

David Popovici a făcut furori la JO 2020. Tânărul înotător român, care va împlini 17 ani în septembrie, a luptat de la egal la egal cu rivalii mult mai titrați și experimentați din finala probei de 200 metri liber. Popovici a devenit triplu campion european de juniori la recentele campionate de la Roma, la 50, 100 și 200 m liber. El a stablit și două noi recorduri mondiale pentru categoria sa de vârstă.

Acum, David Popovici a demonstrat la JO 2020 că se poate lupta de la egal la egal cu seniorii acestui sport. În finala la 200 m liber, desfășurată marți dimineață, el a încheiat cursa pe locul 4, cu timpul de 1.44.68, ceea ce constituie un nou record mondial la juniori. Titlul olimpic a fost câştigat de britanicul Tom Dean, cu timpul de 1.44.22. Podiumul a fost completat de Duncan Scott (1.44.26 – Marea Britanie) și de Fernando Scheffer (1.44.66 – Brazilia). Popovici l-a depășit, în schimb, pe campionul european al probei, rusul Martin Malyutin.

Duoă cursă, David Popovici a oferit o explicație hazlie pentru cele două sutimi ce i-au lipsit pentru cucerirea medaliei de bronz. El a declarat că și-a ros unghiile înaintea cursei, obicei pe care îl are de mic copil.

Mi le-am ros, mi le rod de când sunt mic! Poate dacă lăsam o unghie, ajungeam locul 3. Dar nu mai contează, am venit aici setat să înot cât de bine pot eu, am și reușit, nu aș putea să fiu mai fericit. Să vedem ce o să-mi reproșeze antrenorul Adrian Rădulescu. Eu nu pot decât să mă bucur pentru tot ce am făcut! O să se bucure și el, sunt sigur. Scopul meu, inițial, nu a fost să iau o medalie, ci să câștig cât de multă experiență se poate”, a spus David Popovici pentru GSP.ro.