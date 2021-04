De ce Nelu Ploieșteanu era un artist unicat pentru România. Irina Loghin a făcut mărturisirea dureroasă la Cătălin Măruță în emisiune

Solistul de la Azur, Nelu Vlad a vorbit și el despre ultima dată când l-a văzut pe regretatul Nelu Ploieșteanu. Artistul i-a povestit prezentatorului „La Măruță” despre felul în care regele muzicii lăutărești putea cânta orice, la orice oră, deoarece avea „cămara muzicală arhiplină.”

„Ultima data l-am văzut pe Nelu Ploieșteanu acum 2 luni. Unul dintre ultimele simboluri ale muzicii lăutărești s-a pierdut, alături de Catanga. Acum opt luni ne-am întâlnit și m-a invitat să merg la el la Slănic Moldova, unde era zona O, pentru a sta câteva zile, să cântăm împreună. I-am zis că da, merg, dar fix atunci a fost internat la Floreasca.

Era fidel meseriei pe care o avea. Eu am fost, dacă nu știai (n.r – lui Măruță) moderator la TV Brăila-Galați și am avut cei mai mari artiști invitați, l-am avut și pe el invitat. Atâta simpatie a fost atunci. Orice i se cerea, el avea cămara muzicală arhiplină.

Eu m-am apucat târziu de fumat, la 35 de ani. Am fumat 4 ani și am facut un infarct. Când simți cum arată moartea, nu îți mai arde de țigări. Când mă gandesc cum a fost momentul ăla, nici nu am mai aprins vreodată țigara.”, a declarat Nelu Vlad despre regretatul artist Nelu Ploieșteanu, la PRO TV.