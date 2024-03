De ce n-a apelat Marina Voica la operațiile estetice până la 87 de ani: ”Multă vreme am arătat bine, acum ce rost mai are?”. Trucul din televiziune care o arată mai tânără EXCLUSIV

Și, acum, la vârsta de 87 de ani, solista de muzică ușoară Marina Voica și-a păstrat cochetăria. Ea ne-a dezvăluit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, de ce nu a bătut niciodată la ușa medicului estetician, pentru a scăpa de enervantele riduri. Când va susține un concert de proporții, la Sala Palatului? Răspunsul artistei cu voce inconfundabilă este unul dulce-amar.

Marina Voica susține că nu are operații estetice, precum alte colege de breaslă, care au trecut pragul vârstei de 70 sau chiar pe cel de 80 de ani. Nu este deloc împotriva acestor retușuri. Artista ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, și motivul pentru care nu are intervenții la nivelul tenului:

”Operațiile estetice ajută, desigur, chiar sunt mulți medici iscusiți, în domeniul acesta. care fac minuni, care te fac să arăți cu mulți ani mai tânără. Însă, cum eu am moștenit gena părinților, care au avut un ten frumos, indiferent de vârstă, m-am tot menținut.

Multă vreme am arătat bine, acum, ce rost mai are, lumea s-a obișnuit cu mine așa. Mai folosesc niște creme, de hidratare, deși nu se compară cu operațiile, cremele nu fac minuni, nu au cum. Părul nu mi-a albit total, eu sunt brunetă și am câteva fire de păr alb, pe care le vopsesc. Poate că era mai bine dacă albeam total”.