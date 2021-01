Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei are iubită nouă? Cum s-a dat de gol

După o relaţie cu multe suişuri şi coborâşuri cu Andra Voloș, Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei are iubită nouă? Iată cum s-a dat de gol fostul concurent al emisiunii matrimoniale de pe Kanal D.

Relaţia cu Andra Voloș a fost una cu multe despărţiri şi împăcări, însă la final au hotărât că nu mai pot fi împreună, în ciuda iubirii care i-a legat în celebra emisiune de pe Kanal D. Acum, se zvoneşte că Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei are iubită nouă. Chiar el s-a dat de gol, spun fanii. Acesta a postat, pe Instagram, o fotografie care a dat de înţeles că are o nouă relaţie, însă imediat a şters-o.

Fostul concurent al show-ului matrimonial a apărut, în imagine, îmbrăţişat de o domnişoară, iar în dreptul acesteia a scris “Fericit”. Mai mult, a pus şi o “inimioară” ca emoticon, semn clar că sentimentele care îi leagă sunt unele speciale.

După doar câteva minute, cântăreţul a decis să şteargă fotografia, fără a oferi vreo explicaţie pentru gestul făcut. Desigur, admiratorii acestuia sunt tare curioşi să afle cine este domnişoara care îl face atât de fericit pe Bogdan Mocanu. Aşa cum se poate vedea şi în poza din galeria foto, tânărul nu a arătat internauţilor chipul celei care îl ajută să treacă peste suferinţa provocată de despărţirea de Andra.

„Cu bune cu rele, am încercat să fac din 2020 un an al progresului, ca și voi de altfel, sunt sigur! Nu sunt același care eram exact acum un an, sunt un om mai bun, sau cel puțin așa îmi place să cred. Vă doresc sănătate, progres și multă fericire tuturor”, este urarea făcută de Bogdan Mocanu, în noaptea dintre ani, pe Instagram.