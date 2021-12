De ce Lili Sandu nu i-a tăiat moțul fiului ei. Care este motivul pentru care nu a respectat tradiția

De ce Lili Sandu nu i-a tăiat moțul fiului ei. Vedeta și Silviu Țolu au devenit părinți anul trecut, iar micuțul Thomas a împlinit vârsta de un an în vara acestui an, mai exact la data de 10 august. Cu toate acestea, micuțul nu a avut parte de tăierea moțului, o tradiție extrem de cunoscută și respectată la noi. Lili Sandu a explicat de ce anume nu a ținut acest obicei.

Lili Sandu vorbește adesea cu fanii săi virtuali, așa că la o sesiune de întrebări și răspunsuri, urmăritorii săi au avut curiozitatea să afle ce obiect a luat fiul ei de pe tăviță, obicei practicat la tăierea moțului, la împlinirea vârstei de un an a copilului. Vedeta a răspuns că nu a ținut acest obicei deoarece nici ea, nici iubitul ei nu sunt adepții acestei practici.

Lili Sandu a vorbit și despre momentul în care l-a înțărcat pe cel mic.

„A fost o înțărcare blândă. Am început cu înțărcarea pe timpul nopții, iar după asta am rărit mesele de sân treptat. Ziua le înlocuiam cu lapte praf (mare noroc că i-a plăcut) până când am oprit de tot alăptatul. A durat cam o lună procesul și a fost mai dificil psihologic pentru mine.

Acum mai doarme cu mâna la țiți, dar nu mai cere să pape. Silviu a fost de mare ajutor, pentru că a dormit cu el în toată această perioadă de tranziție. Clar, eu aș fi cedat dacă stăteam lângă el toată noaptea când se mai trezea și cerea sân”, a spus Lili Sandu pe Instagram.