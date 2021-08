Cu ce problemă se confruntă Lili Sandu de când e mamă. A dezvăluit ce îi face copilul în fiecare seară

Lili Sandu a mărturisit care este problema cu care se confruntă de când a devenit mamă. Fosta prezentatoare de la ‘Vorbește Lumea’ a dezvăluit ce îi face copilul său în fiecare seară.

Lili Sandu, despre viața de mămică: cu ce problemă se confruntă?

Lili Sandu a devenit mamă în cursul anului trecut, iar de atunci fiul ei i-a schimbat viața. Thomas Jay Cristian a împlinit un an pe data de 10 august și este primul copil al cuplului. Recent, Lili le-a cerut ajutorul mămicilor care o urmăresc în mediul online în privința unei probleme.

Actrița le-a cerut acestora să-i recomande un consultant în somn pentru copii pentru că micuțul ei nu mai vrea sub nicio formă să doarmă în pătuțul lui și se trezește de 4-5 ori pe noapte.

„Vin către voi cu o rugăminte, cu durere în suflet vă spun că aș dori tare mult să-mi recomandați un sleep trainer (n.r. – tr. consultant în somn pentru copii) pentru Thomas. Nu știu ce se întâmplă. Are un an și o lună. Nu mai vrea să doarmă la el în pat, sub nicio formă. Se trezește de 4-5 ori pe seară ca să-l alăptez”, a început actrița.

„Sănătatea mea mintală este foarte importantă”

Ea a subliniat că nu vrea să fie înțeleasă greșit pentru că își iubește copilul mai presus de cuvinte, dar este de asemenea foarte importantă și sănătatea sa psihică. Vedeta crede că este momentul să nu-l mai obișnuiască pe TJ cu laptele matern, dar vrea să o facă treptat. Lipsa somnului îi dăunează extrem de tare și simte deja că nu mai poate ține pasul.

„Îmi iubesc copilul, nu pot să vă spun în cuvinte cât, dar în același timp sănătatea mea mintală este foarte importantă. (…) Aș vrea să fiu îndrumată și să înțarc treptat. Am auzit numai păreri foarte bune despre sleep traineri. Am intrat așa, din cauza lipsei de somn și a oboselii, într-un burn out, e destul de dificil pentru mine”, a continuat.

„Sunt foarte irascibilă”

Aceasta a fost foarte transparentă și a mărturisit că a devenit foarte irascibilă din cauza lipsei de odihnă. Ea crede că micuțul ei are nevoie de o mamă calmă și echilibrată, motiv pentru care încearcă să rezolve aceste probleme cât mai rapid.