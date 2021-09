De ce s-a vaccinat Lili Sandu abia acum: ‘Sunt împotriva oricărui tip de vaccin’

Lili Sandu s-a decis să se vaccineze anti-Covid-19, așa că le-a spus totul fanilor despre experiența ei. În stilul caracteristic, vedeta s-a folosit de umor pentru a trece peste emoțiile pe care le-a avut în momentul în care a ajuns într-un centru de vaccinare.

Lili Sandu este extrem de activă pe rețelele de socializare, așa că ea le-a povestit fanilor de ce s-a hotărât să se vaccineze împotriva Covid-19. Vedeta a vrut să nu se confrunte cu diferite probleme, ținând cont că băiețelul său se află la o vârstă fragedă.

„Astăzi a fost ziua pe care am tot evitat-o. Tocmai am fost și mi-am făcut vaccinul, prima doză. Nu mai era de așteptat pentru că…tot mai multe cazuri și na, am zis că trebuie să o fac pentru mine, pentru Tomas, pentru comunitate.

Fiecare să facă ce poate din partea lui. Nu e un story în care vă pun să vă vaccinați. Am negat vehement acest vaccin și orice tip de vaccin în general pentru că voi știți cel mai bine ce trebuie să faceți, nu trebuie să ascultați de nimeni.”, a spus vedeta, pe Instagram.