Lili Sandu are probleme mari ca mămică. Vedeta a început să plângă în fața tuturor

Lili Sandu a izbucnit în lacrimi. Ce probleme are mămica în vârstă de 42 de ani. Aceasta le cere ajutorul mămicilor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Lili Sandu a izbucnit recent în lacrimi. Ea a spus că întâmpină mari probleme în creșterea fiului ei, ajungând chiar să se gândească la faptul că nu ar fi o mamă îndeajuns de bună.

Ea le-a spus internauților că nu trece printr-o perioadă fastă. Aparent, micuțul în vârstă de un an nu vrea să doarmă singur, lucru pe care-l făcea înainte, ba mai mult, are nevoie de alăptare de cel puțin patru sau de cinci ori pe noapte, lucru deloc ușor pentru mămica Lili Sandu.

Vedeta a spus că a ajuns chiar să se confrunte și cu bipolaritatea, întrucât sănătatea mintală i-ar putea juca feste.

”Nu știu ce se întâmplă. Are un an și o lună. Nu mai vrea să doarmă la el în pat, sub nicio formă. Se trezește de 4-5 ori pe seară ca să-l alăptez. Îmi iubesc copilul, nu pot să vă spun în cuvinte cât, dar în același timp sănătatea mea mintală este foarte importantă. Aș vrea să fiu îndrumată și să înțarc treptat.

Am intrat așa, din cauza lipsei de somn și a oboselii, într-un burn out, e destul de dificil pentru mine. Sunt foarte irascibilă. Cred că un copil are nevoie de o mamă echilibrată, liniștită, calmă. Este foarte important ca mama să aibă grijă de ea. Am ajuns într-o stare de ușoară bipolaritate. Nu mă plâng, dar este foarte greu. Până la 1 an ne-am ocupat non-stop de Thomas, dar acum am înțeles că e nevoie de ajutor. Am tot felul de stări și încerc să mi le țin sub control, mă rog, e și normal, sunt și hormonii care nu-mi dau pace în ultima perioadă”, a spus Lili Sandu pe pagina sa de Instagram.