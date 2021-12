De ce l-a sunat Tzancă Uraganu pe Laurențiu Reghecampf la miezul nopții. Totul e public

Tzancă Uraganu l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf la miezul nopții. Despre ce au vorbit cei doi și care a fost motivul pentru care a apelat la celebrul antrenor la acea oră? Ce s-a întâmplat cu vedetele? Fanii au rămași surprinși de cele petrecute.

Tzancă Uraganu și Laurenți Reghecampf, convorbire la ceas târziu

Tzancă Uraganu l-a apelat video pe Laurențiu Reghecampf chiar în văzul tuturor. Manelistul s-a grăbit să-i spună ceva antrenorului și nu s-a ferit deloc să împărtășească acest lucru cu fanii sportivului.

Concret, celebrul solist care rupe top-urile Youtube-ului românesc a hotărât să îl apeleze pe încă soțul Anamariei Prodadn pentru o dedicație specială. Artistul i-a cântat câteva versuri dintr-o piesă celebră de-a sa.

Reghecampf i-a răspuns fără probleme, iar Tzancă s-a pus imediat pe cântat. Tzancă este unul din cei mai cunoscuți și ascultați maneliști de la noi, iar de ani buni se bucură de un succes răsunător.

Solistul are o mulțime de fani în orice colț al țării, are de obicei agenda plină de evenimente, iar mulți dintre oameni își fac nunțile sau petrecerile de familie în funcție de cum este liber acesta pentru că și-l doresc neapărat.

Printre fanii lui se află nu doar persoane obișnuite, ci și persoane publice, iar Reghecampf este una din vedetele care îi ascultă muzica. Sportivul a părut că se simte bine când a fost sunat de acesta și l-a ascultat cu drag pe timpul apelului video care cu siguranță i-a făcut seara mai frumoasă.

Reghecampf, dialog halucinant cu femeie

A fost făcută publică o înregistrare cu Laurențiu Reghecampf care a avut loc în urma unui apel telefonic din urmă cu câteva luni.

Reghecampf: De ce dai tu mesaj? Cine te pune pe tine să dai mesaj?

Femeie: Dar nu mă pune nimeni să dau niciun mesaj în primul și în primul rând, în al doilea rând în calitate de …

Reghecampf: Numai o secundă, ascultă-mă o secundă. Eu nu te sun să te ameninț.

Bărbat: (neinteligibil)

Femeie: Corina mi-a dat mesaj că mă bagă la hărțuire, la amenințări. Păi, cu ce am hărțuit și cu ce am amenințat, că nu înțeleg. Faptul că am ținut cont de o prietenie pe care eu am avut-o cu ea, da, că eu am avut o prietenie cu ea…

Reghecampf: Uită de prietenia asta cu ea!

Femeie: Păi eu am uitat de prietenia asta, dar atâta timp cât pe mine mă sună cineva și mă întreabă lucruri despre ea, tocmai în contul unei prietenii, mi s-a părut …

Bărbat: Pe tine cine te sună?

Fată: Eu nu am de ce să beau cafea cu oameni pe care nu-i cunosc și nu vreau să cunosc oameni noi.

Reghecampf: Bine! O să vezi că o să mă cunoști!

Femeie: De ce să vă cunosc?

Reghecampf: O să vezi!

Femeie: Dar de ce aș vrea să vă cunosc.

Reghecampf: O să vezi…

Fată: Mă amenințați acum?

Reghecampf: Doamne ferește. Eu te-am invitat la o cafea. (strictsecret.ro)