De ce Ion Țiriac are mai mulți bani decât Ilie Năstase. Miliardarul a divulgat secretul lui VIDEO

Unul dintre cei mai bogați români, Ion Țiriac a vorbit despre bani și a explicat de ce are mai mulți decât prietenul său, Ilie Năstase. Magnatul a afirmat că a avut mai puțin noroc, lucru care l-a determinat să muncească mai mult.

Fostul sportiv a dezvăluit în cadrul emisiunii ”Prietenii lui Ovidiu” cum a ajuns să aibă atât de mulți bani. Acest lucru nu se datorează norocului, după cum a afirmat însuși fostul tenismen, ci faptului că a muncit mai mult. Miliardarul consideră că nu poate fi comparat cu mulți dintre sportivii români, iar dintre aceștia face parte și Ilie Năstase despre care a spus că până la vârsta de 75 de ani, nu a muncit nici măcar o zi din viața sa.

”Eu am știut nu atât să îmi număr banii, nu am fost Hagi sau Tudose să număr banii. Am avut oarecare talent. Dar am muncit totdeauna mult mai mult ca Ilie Năstase sau ca alții, pentru nu că nu aveam talentul lor. Aceasta muncă s-a răsfrânt pe urmă și la toate celelalte activități pe care le-am avut.

Dar eu am spus primul lucru și am spus în felul următor: ”Domne eu am fost om bogat prima dată în viața mea când am intrat în cârciuma aia… Eu am fost cu Costică Năstase, nu cu Ilie, înaintea lui, la Paris, pentru ăia doi franci. Puneam o farfurie cu spaghete la mijloc și spuneam: ”Unu, doi, trei, fiecare cât poate să mănânce.” Că atât aveam, doi franci.”, a dezvăluit Ion Țiriac, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, transmisă de Gsp.ro.