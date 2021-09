Ioana Năstase, amendă după o gafă la un mall din București. Gestul soției lui Ilie Năstase va fi criticat

Ioana Năstase, soția fostului mare tenismen român Ilie Năstase, este o femeie care se răsfață cu plimbări prin oraș la bordul unei mașini de sute de mii de euro. Recent, vedeta a fost surprinsă într-o ipostază deloc plăcută. Ce a pățit bruneta?

Ioana Năstase a devenit celebră după căsătoria cu Ilie Năstase. Frumoasa brunetă este urmărită de paparazzi la orice pas, spre deliciul fanilor ei, care abia așteaptă să afle ce mai face idolul lor. De curând, soția lui Năstase a comis o gafă la un mall din București, care a fost rapid taxată de polițiști.

Vedeta a ieșit la o plimbare pe străzile din Capitală. Una dintre opriri a fost la un mall, unde a făcut o greșeală. Deloc atentă la locul de parcare, Ioana Năstase s-a ales cu o amendă din partea oamenilor legii.

Îmbrăcată elegant, într-o rochie tip sarafan care îi punea în evidență picioarele frumoase, și accesorizată cu o pereche de pantofi negri cui, Ioana Năstase a coborât din bolidul său de lux, la un mall din București. Probabil din grabă sau neatenție, vedeta a parcat pe unul dintre locurile destinate persoanelor cu dizabilități.

Neatenția soției lui Ilie Năstase a fost taxată de polițiști cu amendă. Aceștia i-au pus dovada sancțiunii pe parbriz. Doar că…surprinză! Soția fostului număr 1 mondial nici măcar nu a observat că a primit amendă, potrivit Wowbiz.

”De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: Wow, ce mașină frumoasă. Am fost imediat la reprezentanță și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis”, preciza Ioana Năstase la acea vreme.