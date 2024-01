De ce i s-a făcut rău Xoniei la Survivor România? „A fost exagerat!” Revine sau nu într-un alt sezon? VIDEO EXCLUSIV

În cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu, Xonia ne-a povestit de ce i s-a făcut rău la Survivor România, ediția din anul 2022. Se pare că totul s-a întâmplat din cauza tratamentului medicamentos pe care artista îl urma la vremea respectivă, suferind de o boală autoimună.

În cadrul ediției cu numărul 16 a emisiunii PlayTalk cu Rebeka Pascu, de pe data de 11 ianuarie 2024, cântăreața Xonia a vorbit despre problemele de sănătate pe care de are de câțiva ani. În vârstă de 34 de ani, artista a lămurit motivul pentru care i s-a făcut rău la Survivor România 2022.

Pe numele ei real Loredana Sachelaru, vedeta tv a fost cooptată de către producătorii de la PRO TV pentru a face parte, în 2022, din echipa Faimoșilor. Cu toate că avea probleme de sănătate, Xonia a plecat cu voie bună spre Republica Dominicană.

Din cauza temperaturilor ridicate și a soarelui puternic, fața cântăreței s-a umflat. Xonia a mărturisit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, de ce i s-a făcut rău la Survivor. Motivul este faptul că lua mai multe pastile atunci, dar nu știa că nu avea voie să stea prea mult la soare.

Xonia a mărturisit că fața ei s-a umflat ca o reacție adversă a medicamentelor din cauza expunerii îndelungate la soare. Aceasta a mărturisit că nu s-a gândit să le ceară producătorilor un mod de a se proteja, cum ar fi o șapcă sau o pălărie.

„Nu s-a înțeles, de fapt, ce a fost. Eu aveam deja problemele mele de sănătate și diagnosticul meu. Eram pe un anumit tratament, mai multe pastile la timpul respectiv. Ce nu am știut și am aflat împreună cu voi toți, acolo, este că, de la prea multă expunere la soare, pentru că acolo eram expuși non-stop la soare și la căldură, pentru că a fost atât de exagerat, am făcut o reacție adversă, o alergie la medicamentul pe care eu îl luam pentru problema mea.

Dacă știam, aș fi putut să vorbesc cu echipa să le spun că am nevoie de o șapcă, să nu stau atât de mult expusă la soare. Dar nu am știut, nimeni nu a știut. Nu m-am gândit înainte să mă duc. Asta a fost problema. M-am și ars de la soare, pentru că eu am pielea foarte albă, dar am și avut o reacție de la medicament.

Medicul s-a uitat atunci la mine și, din păcate, nu aveam ce face. Nu puteam opri nici medicamentul, dar nici nu avea ce să îi dea. Nu m-am speriat, dar nici nu m-a interesat. Eu eram acolo cu un alt scop și motiv, chiar mi-a părut foarte rău că am ieșit atât de repede din concurs. Nici nu am vrut să ies, nu m-a interesat că sunt umflată. Asta este, se întâmplă, mare lucru”, a mărturisit Xonia despre de ce i s-a făcut rău la Survivor România 2022.