Cine este Xonia, artista care a fost prinsă băută și drogată la volan. Fosta concurentă de la Survivor suferă de o boală autoimună

Născută la Melbourne, în Australia, cântăreața de origine română este un nume cunoscut în industria muzicală de la noi din țară. Numele său real este Loredana Sachelaru, dar se promovează ca Xonia încă din adolescență. Iată de ce boală autoimună suferă artista.

Xonia s-a născut pe 25 iunie 1989 în Melbourne, Australia, fiind astăzi un nume cunoscut la în industria muzicală de la noi. Cântăreața a avut înclinații artistice încă de mic copil, la vârsta de 7 ani începând să practice cursuri de balet la The Australian Ballet School.

A urmat apoi un curs specializat de actorie, la o școală celebră și a avut câteva apariții cinematografice și roluri în reclame TV și campanii. Cu toate acestea muzica a fost cea care i-a cucerit inima pe deplin.

Așa se face că, în 2008, blondina a ales să urmeze cursurile școlii Hollywood Pop Academy din Los Angeles, pentru a se perfecționa. La vârsta de 14 ani ea semna deja primul său contract cu o casă de discuri din România, care i-a adus mult succes în carieră.

De-a lungul timpului, fosta concurentă de la Survivor România a colaborat cu nume celebre din industria muzicală de la noi, printre acestea numărându-se Marius Moga, Mihai Ogășanu, Deepcentral sau George Hora.

În prezent, frumoasa blondină este stabilită în Statele Unite ale Americii, dar vine cât se poate de des în România, în vacanță.

În urmă cu ceva timp, Xonia a spunea că are probleme de sănătate, luptându-se cu o boală autoimună. Din cauza acesteia, artista a început să se umfle foarte tare la față, mulți crezând că s-a operat. Ulterior, ea a povestit prin ce chin trece.

”Eu în continuare am probleme de sănătate, dar țin lucrul acesta departe de ochii lumii pentru că nu doresc să împărtășesc lucrurile negative cu publicul și fanii mei. În plus, nu am nevoie de mila nimănui.A

m început un nou tratament, nu mi-a fost prea bine în ultimele luni. Sunt mai bine acum, sunt sub observația medicului, să se asigure că este totul în regulă cu noua schemă de tratament.

Nu sunt pregătită să discut despre diagnosticul meu, este vorba despre o boală autoimună. Am încercat un tratament mai puțin dăunător, am încercat să îmi aplic foarte multe lucruri naturale, plus meditatie, credință”, povestea Xonia, în urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu.