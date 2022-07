De ce Elena Chiriac nu mai vorbește cu Augustin Viziru deși la Ferma au avut o înțelegere pentru marele premiu

Elena Chiriac și Augustin Viziru au făcut o echipă fantastică la emisiunea ,,Ferma vedetelor”. Cu toate astea, drumurile celor doi s-au despărțit la o perioadă după terminarea competiției. Vedetele au avut o înțelegere de necrezut pentru marele premiu de la fermă, dar cu toate astea ceva i-a făcut să uite de prietenia și colaborarea de acolo. S-a aflat în sfârșit motivul pentru care aceștia nu mai sunt apropiați. Ce s-a întâmplat între ei?

Elena Chiriac și Augustin Viziru au participat în anul 2020 la emisiunea ,,Ferma vedetelor”. Elena a fost prezentă încă de la început în competiție, iar celebrul actor a venit ulterior în show. Cei doi au făcut front comun și au reușit să îi scotă din sărite pe mulți dintre colegii de fermă.

Augustin i-a luat mereu apărarea sportivei și a luat-o sub aripa sa în fiecare scandal. Cei doi chiar au făcut o înțelegere în finală pentru ca ambii să se bucure de o bucată din marele premiu.

Deși la acel moment fanii de acasă au văzut începutul unei prietenii superbe, lucrurile s-au schimbat pe parcurs. Mai exact, relația lor s-a stricat la scurt timp după ce au ridicat împreună trofeul și s-au declarat învingători.

„Diferența este că în Fermă nu mă simțeam atât de singură. Pentru mine, faptul că a câștigat Augustin a fost o fericire. M-am bucurat pentru el poate mai mult decât m-aș fi bucurat pentru mine.

Odată cu victoria lui, am simțit că am câștigat și eu. Am ridicat trofeul împreună și ne-am declarat învingători. Lucrurile s-au schimbat de atunci. Într-adevăr, aveam înțelegerea de a împărți premiul jumătate-jumătate”, a spus ea.