Elena Chiriac a rupt tăcerea. Ce înțelegere secretă a avut cu Augustin Viziru la Ferma

Elena Chiriac vine din nou cu mărturii extrem de transparente și tranțante despre proiectul Ferma. Mezina competiției a dezvăluit ce înțelegere a avut cu Lucian Viziru, cel care i-a fost unicul confident în show.

Ferma 2020: Ce înțelegere a avut Elena Chiriac cu Augustin Viziru?

Finaliștii Ferma 2020 Orășeni vs. Săteni au fost cei mai controversați concurenți de anul acesta. Deși nu mulți ar fi crezut, între ei s-a creat o relație frumoasă nu doar de dragul strategiei, ci care a fost dusă și dincolo de camerele de filmat din show. Aceștia au cochetat pentru a putea ajunge în Finală, iar proba cea mai grea i-a găsit luptându-se cot la cot tot. Până și marele trofeu a fost ținut tot de mâinile amândurora în ultimele clipe. Chiar dacă s-a terminat emisiunea, multe povești au rămas nespuse, motiv pentru care Elena vine din nou cu detalii despre cele petrecute în aventura vieții sale.

Ceea ce nu i-a plăcut însă a fost răutatatea oamenilor, care a lăsat-o cu un gust amar și conviețuirea cu ei, care s-a dovedit a fi cel mai greu lucru: „Nu mi-a plăcut răutatea care a ieșit din oameni. Dar și din lucrurile care nu mi-au plăcut am învățat ceva. Fiind împăcată nu pot spune decât că tot ce s-a întâmplat acolo a fost o lecție de viață, pentru că fiecare faptă rea din partea celorlați către mine a contribuit la schimbarea mea în bine.

Am slăbit aproximativ 5 kg, organismul meu a fost dat peste cap multe zile după întoarcerea acasă. A durat mult să trec peste șocul pe care corpul meu l-a trăit în Fermă. Oamenii pe care nu îi vreau în viața mea dupa «Fermă» sunt cei care mi-au făcut rau cu bună știință, ba chiar în momentele mele critice ei erau satisfăcuți. Cei cu care voi păstra o legătură sunt cei care m-au acceptat așa cum sunt și m-au susținut încă de la început până la final.”, a detaliat sportiva.

Ce s-a întâmplat cu premiul?

„După cum am mai spus, eu și Augustin am avut o înțelegere favorabilă amândurora. Am facut în așa fel încât să câștigăm amândoi o parte din premiul cel mare. Da, nu sunt Fermierul Anului 2020, dar din această experiență am câștigat mult mai mult decât atât”

Elena Chiriac (Sursa: click.ro)

”În sezonul acesta singura persoană care nu m-a trădat și a fost alături de mine a fost Elena. (…) Noi amândoi am câștigat trofeul acesta. Când am ajuns în finală, amândoi am fost câștigători. Banii îi împărțim”, a declarat Viziru în emisiunea „La Măruță”.