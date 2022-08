De ce Denise Rifai nu doreşte să dezvăluie nimic despre bărbatul pe care îl iubeşte. Mai rar aşa ceva în showbiz

Are sau nu are iubit Denise Rifai? Este una dintre întrebările care, la momentul actual, îi preocupă în mod special pe fanii moderatoarei de televiziune de la Kanal D. Cu toate că este foarte cunoscută în spațiul public datorită emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, bruneta preferă să își țină viața privată în umbră. Chiar și acum, când se zvonește că ar avea un partener, viața amoroasă a lui Denise Rifai este păstrată sub lacătul tăcerii. Află cum își motivează vedeta decizia.

Viața amoroasă a lui Denise Rifai rămâne un mister

Are sau nu are iubit Denise Rifai? În vârstă de 40 de ani, Denise Rifai a mărturisit în urmă cu mai mult timp, mai exact la începutul anului 2022, că în viața sa exista – cel puțin, la acea vreme – un bărbat care o făcea fericită. Dacă mai este implicată într-o relație amoroasă sau nu, nu știm sigur. Cert este că, în prezent, moderatoarea de la Kanal D spune că o femeie nu poate funcționa fără un bărbat, afirmație care lasă loc interpretărilor.

Frumoasa brunetă face parte din categoria persoanelor din televiziune care preferă să își țină viața personală departe de camerele de filmat și de paparazzi. Acest lucru se întâmplă și când vine vorba despre bărbații din viața ei. Denise Rifai încearcă să păstreze cât mai departe de ochii publicului o eventuală relație.

Dacă are sau nu are un iubit va rămâne o „întrebare fără răspuns, mult timp de-acum încolo”, potrivit declarațiilor făcute de Denise Rifai, după ce a fost întrebată dacă în viața ei există cineva special.

„Eu fac toate eforturile să–mi țin viața mea privată… A mea, să fie pentru mine. Și, cu siguranță, când lucrurile nu vor mai putea fi ținute acolo, o să le știe toată lumea. Eu cred că o femeie are nevoie de un bărbat întotdeauna în viața ei. Pentru că noi suntem în complementaritate cu bărbatul, yin și yang. Adică nu poți să funcționezi fără un bărbat”, a spus Denise Rifai, încercând să explice motivul pentru care nu vrea să discute despre relațiile sale.

„Sunt foarte echilibrată, nu am lipsuri pe niciun plan”

De altfel, știm deja că Denise Rifai a vorbit în trecut și despre relația eșuată pe care a avut-o. Celebra moderatoare de la Kanal D a suferit foarte mult în trecut. Acum spune că se poate declara o femeie fericită, încercând să privească mereu partea plină a paharului. În schimb, este foarte greu să trăiești viața, dacă nu beneficiezi și de energie masculină, potrivit vedetei.

„Mulțumesc bunului Dumnezeu că sunt foarte echilibrată și că nu am nicio lipsă pe niciun plan. Dar când vor fi lucruri de anunțat, cu siguranță nu o să evit să le anunț”, a ținut să precizeze Denise Rifai, potrivit ciao.ro.

În altă ordine de idei, prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” a vorbit și despre cum trebuie să arate bărbatul perfect în viziunea ei. Acesta trebuie să fie foarte inteligent, să îi ofere sentimentul de siguranță și să aibă mereu răspuns la întrebările sale.