De ce Codin Maticiuc nu se va însura cu mama fiicei sale: „Păcatele mele”

Una dintre cele mai controversate figuri publice ale României, Codin Maticiuc a fost obișnuit să fie în centrul atenției mass-media, încă de foarte tânăr. După ce a fost considerat unul dintre cei mai râvniți burlaci ai showbizului românesc, starul din Miami Bici a dezvăluit motivul pentru care el și partenera sa nu vor face nuntă.

Codin Maticiuc nu mai are nevoie de niciun fel de introducere, fiind unul dintre cei mai cunoscuți actori din România. Celebrul filantrop a lăsat în urmă zilele de burlăcie, de când s-a îndrăgostit de Ana Pandeli, femeia care i-a dăruit cea mai mare comoară, pe fiica lui, Smaranda.

Deși Codin Maticiuc și iubita lui, Ana Pandeli, formează un cuplu fericit de mai mulți ani, cei doi nu și-au oficiat relația la starea civilă sau în biserică. Într-un interviu acordat recent publicației ego.ro, vedeta a dezvăluit motivul pentru care el și partenera sa nu se gândesc să facă nunta.

„Nu mă însor, păcatele mele. Nici ea nu vrea. Nu ne plac petrecerile astea. Ne plac petrecerile alea la care chiar te distrezi, nu unele unde ai o mie de obligații.

Noi, de exemplu, la Smaranda nu am făcut botez, nu am făcut petrecere. Ne-am dus la biserică și am venit acasă cu nașii. Aia a fost.