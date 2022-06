Afacerile lui Codin Maticiuc care i-au umplut conturile de bani

Codin Maticiuc provine dintr-o familie înstărită și a fost considerat de unii un „băiat de bani gata”. Cu toate acestea, a muncit și a reușit să-și strângă singur propria avere. Ce afaceri de succes are acesta?

„Craiul de Dorobanți”, așa cum mai este numit”, profesează în mai multe domenii. Este actor, scrie cărți și e producător de film. Pe lângă acestea, are mai multe proprietăți și afaceri estimate la peste 70 de milioane de euro, alături de tatăl său, și mai multe mașini scumpe.

Invitat în cadrul unui podcast, „La mijloc” de pe Youtube, Codin Maticiuc a vorbit despre averea sa, de unde a făcut bani și cât de mulți bani a cheltuit până în prezent.

„Am produs câteva milioane, dar am cheltuit mai mult. Am început să fac bani de la 31 ani, într-adevăr, dar pun cheltuielile până în ziua de astăzi. Până la 41 de ani am cheltuit câteva milioane.”, a declarat afaceristul.