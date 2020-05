De ce boală suferă Mircea Badea. Carmen Brumă a vorbit despre suferința soțului

Mircea Badea suferă de o boală de care nimeni nu știa. Ce se întâmplă cu vedeta și caresunt lucrurile la care a renunțat pentru a-și menține starea de sănătate bună? Carmen Brumă a dezvăluit tot!

Carmen Burmă a vorbit pentru prima oară despre boala pe care o are tatăl copilului său. Cunoscutul prezentator de televiziune a făcut descoperirea de curând. Cei doi se iubesc deja de ani buni și au un copil împreună, dar asta nu i-a făcut să ajungă în fața ofițerului stării civile sau la altar, pentru că au considerat că povestea lor de dragoste nu mai are nevie de adăugiri. Aceștia își trăiesc în liniște fericirea și se bucură unul de sprijinul altuia, la bine și la greu. Carmen Brumă a dezvăluit, pentru wowbiz.ro, că partenerul ei și-a descoperit o intoleranță la gluten, astfel că alimentația sa se bazează pe lucruri simple și naturale. Acesta a fost nevoit să renunțe la mâncărurile mai sofisticate și complicate sau care au diverse condimente ori sunt foarte bine preparate în prealabil.

“Secretul relatiei mele este ca stiu sa o protejez, in general, inclusiv de presa. Acesta ar fi unul dintre ingrediente. Nu sunt in masura sa dau sfaturi, dar cred ca trebuie sa existe o intelegere si o potriveala de la inceput, nu trebuie sa fie nimic fortat. Cei doi trebuie sa aiba multe in comun si nu trebuie sa faca unul eforturi mari sa se integreze in programul celuilalt. Daca exista asta, este un punct de plecare promitator pentru a construi o relatie”

Carmen Brumă (Sursa: wowbiz.ro)