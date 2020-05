Starea de urgență generată de pandemia de coronavirus a impus unele măsuri luate de televziunile Intact până la sfârșitul anului. Astfel, după declanșarea stării de urgență și suspendarea mai multor producții de televiziune, grupul Intact a decis reducerea salariilor cu 20% pentru toți angajații, atât de la Antena Group (Antena 1, Antena Stars, Happy Channel), cât și de la Antena 3.

Lovitură cruntă pentru Badea, Gâdea și restul angajaților Antena 1 și Antena 3. Totul s-a decis până la sfârșitul anului

De asemenea, pe lângă reducerea salariilor, managementul a decis suspendarea temporară a unor contracte, notează paginademedia.ro. Într-o primă fază, măsura se aplica până la data de 8 mai, angajații fiind anunțați de măsură în jurul datei de 20 martie. Din cauza situației economice, grupul media Intact a hotărât ca salariile angajaților să fie menținute reduse cu 20% până la sfârșitul anului.

Această măsura a fost semnalată chiar și de Mircea Badea, în direct, în emisiunea pe care acesta o realizează la Antena 3. Mircea Badea a menționat că și el are, la fel ca toți angajații, salariul redus până la sfârșitul anului.

Starea de urgență nu va fi prelungită

Președintele Klaus Iohannis a afirmat în cursul zilei de ieri, că starea de urgență în România nu va fi prelungită și după ziua de 15 mai. Astfel că data de 14 mai 2020 va fi ultima zi în care în România va mai fi stare de urgență.

”Am finalizat întâlnirea pe care am avut-o cu premierul și mai mulți miniștri și consilieri. Am analizat situația în care ne aflăm din punct de vedere epidemiologic și al situației Stării de Urgență. Dați-mi voie să încep cu ceva legat de zilele care au trecut, weekendul de 1 Mai. Am văzut cu toții că lucrurile au stat destul de bine și trebuie să spun că sunt foarte mulțumit de felul în care oamenii au reacționat la apelurile autorităților. Au stat acasă și chiar dacă a fost 1 Mai nu am avut încălcări semnificative ale regulilor, deci lucrurile au decurs bine.

Astăzi, am analizat mai multe chestiuni și unele dintre deciziile pe care le-am luat cred că sunt de mare interes pentru publicul general. În primul rând, starea de urgență NU va fi prelungită. Nu voi emite un nou decret, și, în acest fel, data de 14 mai este ultima zi în care mai avem Stare de Urgență. Începând din 15 mai, pentru a ține evident epidemia sub control, vom intra într-o așa numită Stare de Alertă, ce este prevăzută de legislația specifică care clarifică cum se acționează în situația unei epidemii, și noi clar suntem, din păcate, într-o epidemie de COVID-19”, a precizat președintele Klaus Iohannis.