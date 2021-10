Viviana Sposub, despre prima dată când l-a văzut pe George Burcea. Ce a simțit vedeta TV

Viviana Sposub și George Burcea sunt mai fericiți ca niciodată, iar cele două vedete se văd inclusiv căsătoriți. Deși deocamdată nu se văd în fața altarului, vedeta de la Bravo, ai stil! Celebrities și faimosul actor au planuri serioase de viitor.

S-au văzut, s-au plăcut și de atunci au rămas împreună. De când s-au cunoscut pe platourile de filmare de la emisiunea Ferma de la PRO TV, Viviana Sposub și fostul soț al Andreei Bălan formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc.

Bruneta a mărturisit, într-un interviu recent acordat celor de la OK! Magazine ce a simțit atunci când l-a văzut pentru prima dată pe cel care avea să devină iubitul ei. Fosta asistentă de la Vorbește Lumea și-a adus aminte de începuturile relației sale cu George Burcea.

La 24 de ani, Viviana Sposub are tot ce-și poate dori. O carieră în plină ascensiune, milioane de fani în toate colțurile țării și un iubit care-i face toate poftele.

Întrebată dacă a fost dragoste la prima vedere atunci când s-au văzut pentru prima dată, Viviana Sposub nu a stat pe gânduri și a mărturisit că a simțit un strop de magie atunci când l-a privit pe George Burcea pentru prima dată:

„Atunci noi nu am realizat asta, dar când am ajuns acasă şi ne-am împărtăşit gândurile, trăirile, ne-am dat seama că din prima clipă în care ne-am privit şi am făcut cunoştinţă, s-a produs “extorsiunea”. Nu ştiu ce înseamnă dragoste la prima vedere, dar ştiu că ce am simţit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie.”, a declarat Viviana Sposub, exclusiv pentru OK! Magazine.