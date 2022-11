De ce are Valentina Fătu o slăbiciune pentru românii din diaspora. Ce o emoționează până la lacrimi EXCLUSIV

Valentina Fătu a străbătut lumea-n lung și-n lat, și datorită profesiei, alături de Teatrul de revistă „Constantin Tănase”. Actrița a avut parte de fel de fel de întâmplări. A avut parte de surprize plăcute. Cu toate astea, cel mai mult a impresionat-o, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru playtech știri, românii din Diaspora, pe care-i simte „încărcați de emoția de a revedea mari artiști din țara lor natală”.

De aproape un deceniu, Valentina Fătu e femeia puternică ce a stat în spatele colegului său de scenă, Vasile Muraru. Sunt cuplul căruia nu mulți i-au dat vreo șansă, la început. Mai ales că actrița îi lua locul regretatului Nae Lăzăescu. Dar, a devenit, în timp, unul consacrat, iubit de public.

De fiecare dată când are ocazia, Valentina Fătu nu ascunde faptul că se simte norocoasă că-l are alături pe Vasile Muraru. Cei doi, împreună cu alți actori de la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, au străbătut lumea-n lung și-n lat.

Toți cei din echipa teatrului au rămas cu amintiri de neuitat. Potrivit propriilor sale mărturisiri, făcute în exclusivitate pentru playtech știri, actrița are o anumită „slăbiciune” pentru publicul din Diaspora. Actrița spune că o emoționează la fiecare întâlnire.

„Sunt foarte frumoase amintirile despre turneele din Israel. A fost o destinație în care teatrul nostru a mers adesea, iar primele mele amintiri din turneele din străinătate sunt acestea. După aceea, existând și o piață nouă, cu o diasporă mai nouă, au existat spectacole în Spania și Italia, în care am mers cu teatrul.

Valentina Fătu ne-a mai spus că e conștientă de faptul că este o norocoasă că poate trăi asemenea lucruri și că prin publicul lui Vasile Muraru se pune și pe ea reflectorul:

„Eu ca artist debutant, am prins scena plină de artiștii fabuloși de la revistă, Stela, Arșinel, Cristina Stamate, Nae Lăzărescu, Vasile Muraru, artiștii uimitori. Și eram și noi câțiva norocoși care începeam acolo în linia aceea frumoasă de final de spectacol.

Iar tipul de energie care venea dinspre scenă era încărcat de iubire, de dor de țară, de drag de oamenii ăstia pe care îi știau de la televizor sau îi văzuseră probabil înainte să plece în străinătate.

Sunt foarte amestecate sentimentele. Plus disperarea lor de a mai sta o secundă cu acești artiști care însemnau pentru ei acasă. Am plâns, dar nu pe scenă. Însă am înțeles lucrurile așa cum trebuie și le-am și valorizat în sinea mea.”