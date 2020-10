Câți bani câștigă Vasile Muraru, chiar dacă nu mai este Nae Lăzărescu. Adevărul despre comediant

Cei mai mulți dintre români își amintesc cu bucurie de unul din cele mai haioase cupluri de actori de la noi formate din Lăzărescu și Muraru. Cum arată viața lui Vasile și câți bani câștigă de când a rămas fără regretatul său partener?

Cum arată viața lui Vasile Muraru fără Nae Lăzărescu

Au fost de nedespărțit ani de zile, lumea nu concepea să-i vadă despărțiți, iar umorul lor va rămâne mereu unul de bază în istoria comedianților români. Cei care le-au făcut concurență în aceeași perioadă și în același domeniu mai erau doar Stela și Arșinel. Din păcate, Arșinel înțelege cel mai bine durerea prin care a trecut Muraru când și-a pierdut un confident, un prieten și un partener de scenă alături de care a stat în drumul spre succes.

Anii au trecut, iar actorul îi aduce an de an omagii regretatului său coleg. Acesta străbate țara în fiecare primăvară până la mormântul lui Lăzărescu pentru a-i duce un mărțișor. „Noi suntem mai modești, mereu am fost așa. Lui nu-i plăcea să iasă în evidență. Tot timpul am fost mai retrași. Trec de câte ori pot pe la mormântul lui”, – a declarat Vasile Muraru pentru Libertatea.

Câți bani câștigă actorul?

Prezent în studioul wowbiz.ro, alături de Valentina Fătu, Muraru a făcut câteva declarații la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Acum, lucrurile îi merg bine. Decizia de a-și petrece viața artistică în compania actriței menționate i-a adus succes, iar deși unii s-ar gândi că acesta ar avea în plan să se retragă…nu e deloc așa. Artistul are toate motivele să rămână încă pe poziții, mai cu seamă că totul pare că înflorește pe acest palier. Vedeta a devenit oficial director al Teatrul de Revistă Constantin Tănase în luna mai a anului trecut, iar veniturile sale au crescut. Declarația sa de avere din iunie 2020 arată că salariul de manager îi aduce suma de93.636 de lei. Numirea lui s-a făcut în mai, lucru care înseamnă că înainte de noua funcție a oținut salariul de manager de peste 11.500 de lei, iar mai apoi veniturile artistului au scăzut la jumătate, suma totaă de anul trecut fiind de 73.788 de lei.