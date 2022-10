De ce are Mihai Bendeac 6-7 feluri de tampoane în casă: „Mi se pare că este de datoria mea” VIDEO

Un clip mai vechi cu Mihai Bendeac a devenit, recent, viral pe rețelele sociale, după ce actorul a declarat că păstrează mai multe tipuri de tampoane în propria casă, pentru domnișoarele care-i fac câteva o vizită la domiciliu. Controversatul burlac a povestit motivul pentru care face acest lucru.

În primăvara anului trecut, Mihai Bendeac a fost invitat în cadrul emisiunii lui Ovidiu Ioanițoaia de la Gazeta Sporturilor, unde celebrul burlac al României a povestit unele dintre cele mai savuroase experiențe ale vieții sale.

Actorul a povestit cum obișnuiește să bea un pahar de alcool după fiecare spectacol susținut, iar în cadrul unui eveniment petrecut acum ceva timp, Bendeac ar fi recurs la un gest ce i-ar fi putut pune sănătatea în pericol.

Fostul jurat de la iUmor a consumat spirt Mona, în lipsa unei alte băuturi alcoolice, spre surprinderea jurnalistului Ovidiu Ioanițoaia. Motivul pentru care Bendeac și-ar fi pus în pericol sănătatea este surprinzător.

Asta nu este tot. Controversatul artist a relatat că deține în propria locuință diverse articole și obiecte de uz feminin, precum perie de păr, absorbante, șampon și tampoane de tot felul, pentru nevoile prietenelor sau cele ale partenelor sale.

Mihai Bendeac este de părere că datoria unui celibatar este cea de a avea grijă de femeia care-i calcă pragul casei, punându-i la dispoziție articolele sanitare și de igienă personale de care ar putea avea nevoie.

„Mihai Bendeac: În contextul potrivit beau și spirt Mona. Vă spun sincer. – A fost un eveniment, la un moment dat, când m-am întors de la un spectacol.

Întotdeauna, după un spectacol, orice s-ar întâmpla, trebuie să beau. 100-150 de ceva, ca să mă refac. N-aveam nimic în casă, doar spirt. Dumneavoastră ce-ați fi făcut în locul meu?

Ovidiu Ioanițoaia: L-ai tras prin pâine?

Mihai Bendeac: Nu, dar acum îmi dau seama că eu am tot timpul tampoane în casă. Puteam să-l trec printr-un tampon. Mi se pare că e datoria unui burlac, am perie de păr, am șampon. Am tampoane de 6-7 feluri.”, a fost dialogul dintre actor și gazda emisiunii Prietenii lui Ovidiu.