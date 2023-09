De ce are Daniel Pavel casa plină cu macete. Prezentatorul de la Survivor România a recunoscut: ”Una în fiecare dormitor”

Daniel Pavel este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV de la noi din țară. Recent, el a vorbit despre una dintre marile sale pasiuni, alta în afară de televiziune. De ce colecționează macete și se înșiră peste tot în casă. Iubita lui l-a dat de gol!

Gazda reality-show-ului Survivor România este unul dintre cei mai de succes prezentatori TV de la noi din țară. Vedeta s-a alăturat proiectului în anul 2021, atunci când l-a înlocuit pe Dan Cruceru, câștigând foarte rapid aprecierea telespectatorilor fideli.

Odată cu această schimbare a venit și faima, astfel că el a început să fie tot mai des în lumina reflectoarelor. Însă, când vine vorba de viața personală, el preferă să o țină destul de departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, Daniel Pavel a vorbit recent despre una dintre marile sale pasiuni.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop formează un cuplu de aproximativ doi ani. Ei s-au cunoscut la o petrecere mondenă, iar de atunci între ei s-a legat o frumoasă poveste de iubire.

Cei doi parteneri au fost invitați recent la podcastul lui Jorge, acolo unde au vorbit despre pasiunea vedetei Pro TV pentru macete. Întrebată dacă este adevărat că Dan are cuțite în vacanță, Ana Maria Pop l-a dat de gol.

Superba blondină a dezvăluit faptul că prezentatorul TV are nu doar una, ci mai multe astfel de arme albe pe care le-a așezat la loc de cinste în locuința celor doi. Ba mai mult, spune că poartă o macetă peste tot cu el.

Ana Maria Pop: ”Da, dar nu doar în vacanță și nu doar cu cuțitul, are o macetă în fiecare dormitor acasă. Acasă la noi are o macetă la noptieră și 6 săbii diferite din culturi diferite, are trei cuțite în fața televizorului. Unul e de la tata, două achiziționate de el, unul e din Ucraina.”

Daniel Pavel: ”Nu știi niciodată ce trebuie să tai. Trebuie să tai gheața, e vorba doar de un interes pur istoric. Îmi place să văd cum gândeau războinicii, luptătorii, și apoi e o chestie de colecționare”.

Ana Maria Pop: ”Eu sunt fan așa ceva, repet, părinții mei sunt militari, tata e general, mama e colonel. Mereu am avut în casă lucruri de genul, tata are o colecție de săbii, scuturi, pe tema asta se înțeleg foarte bine ei doi”, au spus cei doi.