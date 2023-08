Când începe sezonul 5 Survivor România. Anunțul făcut de prezentatorul Daniel Pavel

Survivor România este unul dintre cele mai iubite show-uri din România, care se bucură de un succes fenomenal încă de la primul sezon. Vești bune pentru fanii emisiunii, care ardeau de nerăbdare să afle când reapare pe micile ecrane. Prezentatorul Daniel Pavel a făcut marele anunț, iată când are loc premiera.

Survivor România este una dintre cele mai îndrăgite emisiuni ale momentului. A avut un succes formidabil de fiecare dată când a fost difuzată și fanii ard de nerăbdare să trăiască din nou emoțiile alături de concurenți.

Cu nerăbdare, admiratorii așteaptă sosirea unui nou sezon al emisiunii „Survivor România”. Daniel Pavel, gazda acestui spectacol difuzat de PRO TV, a dezvăluit detalii importante cu privire la începutul filmărilor pentru acest show mult așteptat.

Într-un interviu acordat celor de la Fanatik, Daniel Pavel a dezvăluit momentul în care vor fi demarate filmările pentru cel de-al cincilea sezon al emisiunii „Survivor România”. Gazda acestei emisiuni se va îndrepta către Republica Dominicană la începutul lunii ianuarie, avându-i alături pe Ana, partenera sa.

„Pentru noi, vara începe în ianuarie, pentru că suntem cu proiectul Survivor, cu sezonul. Ne-am putut bucura de câteva zile împreună cu Ana. Am fost plecați, am reușit să conducem o zi și o noapte până în destinația unde am ajuns, dus, 25 de ore întors. Chiar ne-am odihnit (n. red.: cei doi au avut o escapadă în Franța în luna august)”, a declarat Daniel Pavel.