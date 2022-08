De ce ar trebui să arunci câte un cățel de usturoi la fiecare 7 zile în vasul de toaletă. Vei spune tuturor acest truc genial

Când vine vorba de igienizarea locuinței, una dintre cele mai complicate încăperi este baia. În acest loc se adună tot felul de bacterii și germeni care provoacă pete, mirosuri neplăcute și chiar ne pun în pericol sănătatea. Totuși, există remedii incredibile și 100% naturale care combat aceste probleme, de aceea îți vom dezvălui trucul cu usturoi aruncat în WC la fiecare șapte zile.

Trucul expert de care are nevoie baia ta

Fără îndoială, camera cea mai murdară din casă este baia, fiind una dintre zonele în care germenii și bacteriile se pot adăposti cu ușurință. Deși gospodinele folosesc tot felul de soluții din comert, vasul de toaletă este mediul perfect pentru inamicii sănătății. Datorită unui truc al bunicii, vei scăpa de probleme și nervi.

Sunt binecunoscute beneficiile usturoiului pentru sănătatea noastră, printre care conținutul său de alicină, despre care se știe că are proprietăți antibacteriene. în plus, distruge ciupercile periculoase și urâte. Un studiu de la Universitatea de Stat din Washington, SUA, publicat în Journal of Antimicrobial Chemotherapy, a constatat că sulfura de dialil, un compus din usturoi, este de 100 de ori mai eficientă decât antibioticele populare în combaterea bacteriilor Campylobacter (una dintre cele mai frecvente cauze ale infecțiilor intestinale).

De ce să pui usturoi în toaletă la fiecare șapte zile

Toaleta este folosită des și din acest motiv ar trebui să o păstrăm curată, dezinfectată și fără mirosuri neplăcute. Însă, germenii și bacteriile ne pun sănătatea în pericol. Ce poți să faci în această situație?

Curăță un cățel de usturoi și aruncă-l în WC, înainte de a merge la culcare. Lasă-l să acționeze toată noaptea. Nu folosi vasul de toaletă până a doua zi dimineață. Repetă procedura la fiecare șapte zile. Ce se întâmplă dacă faci asta? Avantajele sunt numeroase! De exemplu, elimină petele galbene de calamină, ajută la dezinfectarea și eliminarea bacteriilor. De asemenea, curăță microorganismele dăunătoare sănătății și care provoacă mirosuri neplăcute.

Metodă ingenioasă cu bicarbonat de sodiu și lămâie

Alte forme de utilizare a usturoiului: Încălzește apă într-o oală, adaugă un cățel de usturoi tocat și acoperă vasul, apoi stinge focul. Lasă să stea 15 minute așa, având capacul pus, după care toarnă amestecul în toaletă pentru a elimina bacteriile. Sau poți presăra bicarbonat de sodiu în vas înainte de a vă turna infuzia de usturoi. În felul acesta scapi și de mirosurile neplăcute. Opțional, adaugă suc de lămâie pentru a obține un efect de albire mai puternic.