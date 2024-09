De ce ar fi plecat de acasă gemenii din Târgu Jiu. Sunt dispăruți de trei zile. Primele declarații ale mamei: “Au luat cu ei o sumă mare de bani”

Marian și Gheorghe Țăbuși, gemenii de 15 ani din Târgu Jiu care au dispărut de acasă, sunt căutați de câteva zile de poliție și de rude. La 48 de ore de la dispariție, mama lor a făcut câteva declarații despre plecarea copiilor de acasă.

Au trecut trei zile de când familia gemenilor din Târgu Jiu a semnalat dispariția acestora. Băieții în vârstă de 15 ani au plecat dimineața la școală și nu s-au mai întors acasă după cursuri, iar poliția și rudele îi caută. Din primele informații, se pare că adolescenții ar fi plecat de acasă voluntar, iar mama lor le-a spus polițiștilor că băieții au avut un conflict cu tatăl lor, cu o seară înainte de dispariție.

”Lor le intrau pe carduri bursa și alocația, am zis să aibă și ei bănuții lor, să îi strângă. Soțul a găsit pe telefon o tranzacție de 50 lei la un joc online și i-a întrebat: ‘Tati, ați început să băgați bani la jocuri? Mâine se duce mama la bancă să scoată extrasul de cont să vadă tranzacțiile’. I-a certat. Duminică s-a întâmplat asta. Nu pot spune că au plecat din senin. Noi am fost în străinătate, iar până în clasa a VI-a, ei au crescut cu bunica, au fost răsfățați și trebuia să ne impunem, dar au avut mai multă libertate cu noi”, a declarat mama băieților, Mihaela Țăbuși, potrivit cancan.ro.