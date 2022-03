De ce apare Smiley în filmele regizorului Iura Luncașu, de fapt. Motivul secret s-a aflat acum (exclusiv)

Smiley și-a făcut debutul în cinematografie în această iarnă, odată cu lansarea lungmetrajului „Odată pentru totdeauna” pe 25 februarie. Este o comedie cu accente dramatice, care spune povestea regizorului interpretat de Andrei Tiberiu Maria. Regizorul Iura Luncașu a vorbit în exclusivitate pentru Impact.ro despre colaborarea cu îndrpgitul cântăreț și motivele care stau în spatele alegerii lui smely în rolul principal.

Ajuns la 38 de ani, Smiley își descoperă noi valența artistice. Pe lângă faptul că este un cântăreț de succes, un compozitor de succes și un om de televiziune remarcabil, Andrei Tiberiu Maria demonstrează acum că talentul său în zona artistică este inepuizabil.

Prestația sa din filmul lui Iura Luncașu nu a fost trecută cu vederea și a fost apreciată de public, chiar dacă debutul lugmetrajului a avut loc într-un context special și nefericit, totodată: la o zi după declanșarea războiului din Ucraina.

Regizorul povestește că îl avea în vedere de ceva timp pe Smiley, dar trebuia să se convingă de faptul că artistul este potrivit ca actor.

Regizorul povestește că nu a fost nevoie să încerce să îl convingă să accepte rolul pentru că Smiley s-a arătat deschis noii provocări.

Pelicula care a deschis drumul colaborării dintre Iura Luncașu și Smiley vorbește despre ce se poate întâmpla într-un banal team-building și se va numi „Legații”.

Acolo am văzut ce poate Smiley, ce calități are. Atunci am știut că am tras lozul câștigător! Deși nu a fost chiar atât de simplu pe cât povestesc acum!”, avertizează el.