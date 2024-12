Oana Radu, despre sărbătorile perfecte, superstiții și planurile pentru 2025: Să ai sănătate și să te poți bucura” EXCLUSIV

Sărbătorile de iarnă sunt despre familie, recunoștință și dorințe pentru un an mai bun, iar cântăreața Oana Radu a împărtășit într-un interviu sincer cum își trăiește această perioadă specială. Cu planuri bine stabilite și o viziune matură asupra vieții, Oana ne arată ce contează cu adevărat în timpul sărbătorilor.

Pentru Oana, sărbătorile ideale nu se învârt în jurul cadourilor sau al mâncării, ci sunt despre momentele alături de cei dragi.

În prag de Crăciun și Revelion, viața artistei este marcată de concerte și momente de muncă intensă. Totuși, Oana și-a rezervat câteva zile pentru relaxare.

„O să cântăm, bineînțeles. Probabil că o să și fugim două-trei zile, pentru că am pregătit un concert la Sala Polivalentă, în Craiova, și a fost haos viața noastră. Dar ușor, ușor ne redresăm și ne pregătim pentru Anul ce vine,” a declarat aceasta.

Ca mulți dintre noi, Oana recunoaște că în trecut era adepta superstițiilor, dar timpul i-a schimbat perspectiva.

„Când eram mai mică, purtam bani în sân, mă îmbrăcam mereu cu ceva roșu, mâncam pește – să treci ca peștele prin apă și-mi mergea bine. Dar am văzut că mi-au mers la fel de bine și când nu le-am făcut. Atunci am zis că nu mai stau să pierd timpul cu superstiții,” spune cântăreața cu sinceritate.

Oana Radu are un ritual simplu, dar plin de semnificație, la final de an.

Pentru noaptea dintre ani, Oana Radu va fi pe scena Revelionului de la Antena 1, unde promite să încânte publicul cu una dintre cele mai iubite piese din repertoriul său.

„Puteam să vin și să dansez pentru că, știți, deja sunt o dansatoare extraordinară. Dar am hotărât în această seară să nu umbresc celelalte fete care vor dansa și am venit să cânt în principiu. Vă voi cânta piesa pe care o cere toată lumea, Când am o zi grea. Cred că nu o să mai fim noi și lumea tot piesa aceasta o să mi-o ceară,” a spus artista, amuzată.