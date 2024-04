Mihai Morar reușește să țină pasul cu schimbările survenite în familie o dată cu adolescența fiicelor sale gemene, care anul acesta vor împlini 16 ani. Omul de radio susține că fetele nu sunt rebele așa cum era el la vârsta lor și că au o altă relație cu banii. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Mihai Morar ne-a dezvăluit că Mara și Cezara și-au creat propriul stil vestimentar, că nu mai merg cu el la shopping, dar că sunt chibzuite cu finanțele atunci când intră în magazine, mai degrabă el este mai cheltuitor decât ele. Mai mult, gemenele au burse, ca urmare a rezultatelor bune obținute la școală.

Mihai Morar: “Am fost un adolescent mult mai complicat, rebel decât sunt fetele mele”

Mihai Morar este tare mândru de fetele lui: Roua, Mara și Cezara adaptându-se la fiecare etapă prin care acestea trec. Se bucură că gemenele Mara și Cezara și-au păstrat un pic din candoarea copilăriei, chiar dacă sunt adolescente.

Cât de des mergi cu fetele la shopping?

Cu cele mari nu mai e cazul pentru că merg singure. Sunt exact la vârsta la care își fac propriul stil. Fiind gemene, Mara și Cezara fiind la școală împreună au avut mult timp același stil. Acum văd că ușor ușor fiecare își creează stilul propriu, deci nu mai e cazul să mergem. Ce e foarte fain este că încă ne mai trimit pe grupul familiei poze și întreabă: e ok asta? Nu e ok asta?

Cum este adolescența lor pentru tine, ca părinte?

E adolescență în toată regula. E complicată, dar este faină. E foarte fain că pot să văd și eu ceea ce vedea mama când eram eu acasă. Am fost un adolescent mult mai complicat, rebel decât sunt fetele mele. Însă ce am înțeles este că în anii ăștia că îi lași tu sau nu îi lași tu, ei au nevoie de independență și au impresia că sunt independenți. Și trebuie să îi lași dacă se închid în cameră câteva ore, să le respecți intimitatea asta, pentru că așa se dezvoltă orice individ, încercând să fie independent.

Ele nu au ajuns încă la maturizarea mentală și fizică încă, dar orice adolescent așa a fost. Și eu când am fost adolescent aveam impresia că pot să mă descurc singur și trebuie să îi lași să se descurce singuri. Ce îmi place foarte mult la fete este că și-au păstrat un pic din candoarea copilăriei. Sigur că nu mai sar neapărat să stea în brațe cu minutele, dar bunul simț, respectul, ne îmbrățișăm, ne pupăm când ne vedem în familie sau se duc și își pupă din senin mama. Mi se pare o candoare a copilăriei pe care chiar dacă ești adolescent, e fain să nu ți-o pierzi.

Mihai Morar: “Sunt foarte atente și la sumă, plus că amândouă au bursă”

Cum vă descurcați cu banii de buzunar? Au o anumită sumă pe săptămână, pe lună?

Fetele mele au o altă relație cu banii. Noi, pentru că nu aveam când eram mici, în sensul nu că eram săraci, dar atunci nu prea avea nimeni și noi evident că ne-am dorit și din alea și din alea și haine și mașini, generația asta nu e așa. E mai puțin dependentă de bani și sigur că am avut discuții despre bani. Să știi că le-am observat și când intru în magazine, mai degrabă eu sunt cel care cheltuiesc mai mult decât ele, chiar dacă sunt fete, sunt foarte atente și la sumă, plus că ele amândouă au bursă. Și mă mai împrumută și pe mine din când în când când nu am bani la mine. Eu sunt mai aerian așa, uit să am bani la mine și se mai întâmplă să le cer lor când mai vine un curier cu ceva. Au o relație foarte ok, au mult bun simț.

Video: Mihai Robu