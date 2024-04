Oana Cârmaciu, cunoscută publicului din producții precum Umbre, Tudo, Atletico Textila sau Sacrificiu – serialul de la Antena 1, în care a fost protagonistă – revine pe marele ecran în Kingdom of Judas, primul lungmetraj românesc filmat în limba engleză, regizat și produs de Sabina Lisievici și care intră de astăzi în cinematografe. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri la premiera de gală, actrița ne-a povestit și despre rolul ei de mamă din viața reală, pe care îl experimentează de aproape 4 ani. Actrița ne-a dezvăluit și cum a topit cele aproape 20 de kilograme acumulate în timpul sarcinii, ea mândrindu-se în prezent cu o siluetă de invidiat, așa cum o știe toată lumea din serialul Sacrificiul, difuzat în urmă cu aproximativ 4 ani la Antena 1.

Oana Cârmaciu: “Îmi place să susțin filmul independent”

Oana Cârmaciu ne-a mărturisit că îi este dor să joace în seriale TV și că speră să i se ivească un astfel de proiect. Actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu actorul Tudor Andronic și au împreună un băiat, născut în pandemie. Cuplul beneficiază de ajutorul familiei la creșterea copilului.

Ești protagonista filmului Kingdom of Judas. Cum s-au legat lucrurile?

A fost cumva neprevăzut. Am primit un telefon într-o seară. Sabina, regizorul filmului, m-a întrebat dacă mi-ar plăcea să joc într-un film independent. Eu, de obicei, când aud de filme independente în afară de faptul că vreau să văd scriptul și aș vrea să văd cam despre ce e vorba cu personajul, de obicei răspunsul e da, pentru că îmi place să susțin filmul independent și cred că toți facem treaba asta, pentru că știm cât de greu e să reușești să faci un lungmetraj complet independent. Și atunci mi s-a părut o idee foarte bună. După ce am citit scriptul mi-a plăcut foarte mult personajul.

Ce te-a atras la personaj?

Faptul că e o fată foarte vulnerabilă și chiar dacă cumva rolul este în așa manieră scris încât ea să pară o ființă foarte puternică și foarte sigură pe ea, cumva simți la fiecare replică îndoiala cu care face fiecare lucru și încercările ei de a pune armura asta de femeie realizată, independentă și foarte fericită într-un cuplu absolut ideal și întrr-o lume în care totul este absolut perfect și la dungă, când de fapt nimic nu merge bine.

De seriale nu îți este dor? Pauza e deja de vreo 4 ani.

Ba da, absolut, sunt convinsă că vor apărea proiecte potrivite.

Ai devenit și mamă între timp. Cum este noua ta viață?

Asta cu maternitatea ar fi cea mai mare schimbare. E o experiență pe care absolut toate mamele o înțeleg perfect, iar cele care încă nu au copii, probabil că indiferent ce aș povesti, nu ar rezone neapărat cu ele. Este absolut extraordinar, este o experiență care mi se pare cea mai frumoasă pe care poți să o trăiești și complet diferită de orice altceva.

Oana Cârmaciu: “Atunci când ești tânăr nu pui atât de multă presiune pe tine și nu ai foarte multe frici”

Ți-ai propus să devii mamă după 30 de ani, dar destinul a avut alte planuri. Cum te surprinde fiul tău?

Cred că a fost mai bine așa. E adevărat, eu mă gândeam că după 35 de ani o să-mi pun problema dacă îmi doresc, dacă nu-mi doresc. Dra cred că e mult mai bine că s-a întâmplat așa, pentru că atunci când ești tânăr nu pui atât de multă presiune pe tine și nu ai foarte multe frici pe care probabil le dezvolți mai târziu. Mi se pare că s-a întâmplat exact așa cum trebuia să se întâmple. Mă surprinde în fiecare zi cu câte ceva și cred că generația asta de copii de acum este absolut excepțională. Toți sunt atât de inteligenți, își dau seama atât de repede de tot ce se întâmplă în jurul lor și au răspunsuri pentru absolut orice și observă absolut orice, se dezvoltă și evoluează într-un ritm care pe mine una mă motivează să evoluez ca să țin pasul cu el.

Cine vă ajută la creșterea lui având în vedere că amândoi sunteți actori și aveți programe imprevizibile.

Da, este adevărat. Am avut noroc pentru prima perioadă că s-a întâmplat în lockdown și a fost pe pauză activitatea pentru noi cam un an. Și apoi mami, surorile mele m-au ajutat, ne-a ajutat cam toată familia. E adevărat când ai bunici tineri, nimeni nu-i pensionar și atunci cumva în funcțire de programul fiecăruia. Dar pentru că avem o familie mare, am reușit să facem cu schimbul.

Oana Cârmaciu: “Sunt foarte bună prietenă cu sportul și cred că treaba asta m-a ajutat cel mai mult”

Cum ți-ai recuperat silueta? Ești neschimbată.

Cred că am și noroc, nu mi-e foarte greu să mă mențin la o anume greutate. E adevărat că în timpul sarcinii am luat aproape 20 de kilograme. Sunt foarte bună prietenă cu sportul și cred că treaba asta m-a ajutat cel mai mult. Acum fac yoga și pilates, dar am făcut orice s-a nimerit în momentul acela, orice sală era deschisă. Cât timp nu au fost sălile deschise am urcat și am coborât scări de bloc. Absolut orice activitate fizică a fost binevenită.

