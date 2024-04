Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean vor deveni în vară pentru a patra oară părinți, cei doi având 3 fete: Rita, Vera și Lara. Actrița a intrat în ultimul trimestru de sarcină și continuă să fie activă, fiind implicată în mai multe proiecte. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actrița ne-a povestit că sarcina îi permite să filmeze pentru serialul Bravo, tată de la Antena 1, pentru emisiunea Vacanță de vedetă și continuă și spectacolele la teatru, ultima reprezentație fiind programată chiar în luna a noua de sarcină. Mai mult, vedeta are plănuite și două vacanțe, una în Franța și cealaltă în Maramureș.

Laura Cosoi, secret despre al patrulea bebeluș

Laura Cosoi și soțul ei și-au dorit să aibă casa plină de copii, iar peste câteva luni familia lor va fi completă, o dată cu nașterea bebelușului. Deocamdată cele 3 fiice ale lor nu știu dacă vor avea o surioară sau un frățior, actrița pregătindu-le o surpriză în acest sens.

Pe Laura Cosoi am întâlnit-o, joi seara, la primul party full size și full scale SecretNipple & Conceptual Lab, organizat la Reședința Anbasadorului Italiei la București, după ideea producătorului de film Theo Nissim.

Cum te simți Laura? Cât de diferită este cea de-a patra sarcină față de cele anterioare?

A fost diferit primul trimestru pentru că a fost mai greu decât celelalte. Acum mă simt foarte bine, sunt destul de activă, nu sunt foarte obosită, nu am probleme, copilul se dezvoltă foarte bine, e destul de mare.

Laura Cosoi: “Avem plănuită vacanță în Franța, cu copii”

Cred că fetele abia așteaptă marea întâlnire cu bebelușul. Cum le-ai pregătit pentru venirea noului membru?

Nu, deocamdată știu doar că vine bebelușul, nu știu încă ce este, nu le-am spus numele, urmează să le pregătesc o surpriză. Așteaptă, încontinuu pupă burta, sunt adorabile. Aseară, la culcare, cred că Vera voia ceva și Cosmin nu era cu noi și când a venit Cosmin i-a explicat Rita: “Să știi, tati. Eu înțeleg, mamei îi este foarte greu că are și burtica și bebele, dar Vera nu a fost înțelegătoare cu mama și ea nu înțelege că mamei îi este greu și eu vreau să îi explic!” Mi s-a părut absolut adorabilă, i-a explicat ea că mie îmi este greu, deși eu nu am spus asta și în general nu mă plâng față de copii, pentru că nici nu îmi e atât de greu.

Cum decurg filmările la serialul de la Antena 1? Ți se întâmplă să ceri o mică pauză să îți tragi sufletul, să bei un pahar cu apă?

Nu, ei sunt foarte bine organizați, și nu pun foarte multe secvențe într-o zi. În general avem și pauze între secvențe, nu fac sport, dans acrobatic. Rolul e de așa natură încât îmi permite să răsuflu ca să zic așa. În plus filmez și pentru Vacanță de vedetă, care e pe Antena Stars în fiecare sâmbătă de la ora 15.00 și în reluare duminică de la ora 12.00. Azi am spectacol, de exemplu, la Teatrul Dramaturgilor Români – Autorul este în sală. Avem plănuită vacanță acum de câteva zile în Franța cu copii, vrem să ajungem în Maramureș de Paște, deci suntem prinși.

Laura Cosoi, pe scena teatrului și în ultima lună de sarcină

Legat de teatru, până când ți-ai propus să urci pe scenă?

Eu nu am cum să-ți spun, pentru că ultimul spectacol în care joc este pe 22 iunie și e practic în luna a noua, acolo, să vedem, o să fie amuzant. Dar nu e prima oară când fac asta. Am jucat în Autorul e în sală, eram însărcinată cu Rita și practic am născut la 10 zile după, deci am jucat mult.

Dar Cosmin simte nevoia să te protejeze și recurge la anumite măsuri, cumva să îți ușureze îndeletnicirile de zi cu zi? Sau vine să te ia de la filmări, de exemplu?

Da. Să vină să mă ia de la filmări nu, pentru că eu sunt independentă, ba mai mult duc copiii la grădiniță, la after, îi aduc, conduc în continuare, probabil o să mai conduc încă o perioadă bună de timp până la final. Mă protejează în sensul că nu le culc eu pe fete, pentru că îmi este greu să stau pe spate, le culcă el. Eu le citesc poveștile și predau ștafeta.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu