De ce actor celebru a fost Jennifer Aniston îndrăgostită. Era soția lui Brad Pitt la acea vreme

Jennifer Aniston a fost îndrăgostită de un coleg de breaslă. Acesteia i s-au aprins călcâiele după bărbat în vremea în care era încă soția lui Brad Pitt. Despre cine este vorba? Ce vedetă i-a luat mințile?

Fanii lui Jennifer Aniston sunt în extaz după veștile bune primite recent. Amintim că în cursul zilei de 27 mai 2021 echipa de producție a serialului „Friends” și protagoniștii acestuia s-au reunit și au împărtășit numeroase informații neștiute până acum despre serialul care încă are un succes deosebit.

Actrița în vârstă de 52 de ani a mărturisit ceva ce fanii show-ului au speculat încă din prima clipă. Aceasta a declarat că a fost îndrăgostită de unul din colegii săi din Friends, iar sentimentul a fost reciproc.

Jennifer forma atunci un cuplu cu solistul trupei Counting Crows, iar la scurtă vreme cei care o iubesc au văzut-o la brațul lui Brad Pitt. Gurile rele spuneau atunci că blondina nu trecuse în totalitate peste povestea de iubire cu Duritz, dar oficial era soția lui Pitt.

„Eram două nave care treceau una pe lângă cealaltă, pentru că mereu unul dintre noi era într-o altă relație. Deci nu am depășit niciodată acea limită. Am respectat asta”, a spus David Schimmer, care l-a interpretat ani buni pe Ross Geller în proiect: „În primul sezon am fost îndrăgostit de Jen”, a admis actorul, iar Jennifer a răspuns: „Sentimentul a fost reciproc”.

„Am canalizat toată adorația și iubirea pentru celălalt în Rachel și Ross”, a explicat Jennifer. „Îmi aduc aminte că i-am spus lui David: «O să fie așa nasol dacă prima dată când ne sărutăm o să fie la televizor».

Chiar așa a fost, prima dată ne-am sărutat în cafenea.” „Mi-am reamintit de primii doi ani, știi, când aveam pauze, erau momente în care ne îmbrățișam pe canapea”, a mai spus Schwimmer. „Ne îmbrățișam și adormeam așa pe canapea. Mă gândeam cum de nimeni nu și-a dat seama că ne plăceam”, a mai spus Jennifer.

Vedeta se pregătește să fie mamă

S-a aflat faptul că vedeta se pregătește să adopte un copil. “Jen a simțit că la reuniune e momentul perfect să anunțe gașca de venirea copilului. În timp ce fetele știau deja, pentru că se văd în mod regulat, a considerat că ar fi frumos să le spună și băieților, având în vedere că vor fi toți, și îi vede destul de rar”, a declarat o sursă pentru revista Closer