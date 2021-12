De ce a slăbit Pavel Bartoș 12 kilograme, de fapt. E foarte schimbat, cum arată acum FOTO

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai longevivi actori și prezentatori tv de la noi din țară. El și-a uimit fanii când a apărut pe rețelele sociale cu o nouă înfățișare, după ce a reușit să slăbească 12 kilograme. De ce și-a dorit o astfel de schimbare și cum a reușit această performanță? Ei bine, actorul a povestit pe larg totul. Pavel Bartoș este într-o formă fizică de invidiat. El s-a schimbat complet, slăbind nu mai puțin de 12 kilograme într-un timp record.

Mulți dintre cei care au urmărit show-ul Marked Singer sau Românii au Talent au observat diferența de kilograme pe care Pavel Bartoș o are. El a apărut pe micile ecrane în promourile de Crăciun ale emisiunilor de pe Pro Tv, iar fanii și-au dat seama că ceva este schimbat în aspectul actorului.

El a vrut să slăbească de dragul meseriei. Bartoș a dat jos 12 kilograme pentru a juca rolul lui Ramon, personajul principal din filmul cu același nume.

„Gândul cu care am început a avut legătură cu rolul Ramon, din filmul meu cu acelaşi nume, pentru ale cărui filmări voi începe treaba în luna martie. Iniţial, trebuia să le începem în noiembrie, dar din cauza condiţiilor actuale am fost nevoiţi să le amânăm.”, a declarat el pentru click.ro .

Prezentatorul nu a ținut un regim anume, ci a mers pe deficit caloric și sport. S-a apucat de sal și a avut mai multă grijă la mâncărurile pe care le consumă.

„Procesul de slăbire a început undeva prin luna august, deci nu a fost ceva care s-a întâmplat brusc. Nu am avut un regim anume, ci am început să fac sport şi să am mai multă grijă la ceea ce mănânc.

În total, am slăbit undeva la 10 – 12 kg, exact cam cât plănuisem la început. Să fiu sincer, a şi început să-mi placă: am alt tonus, mă simt mai bine, deci mi-e mult mai uşor să mă şi menţin”, a mai precizat cunoscutul prezentator TV.