Top 5 lucruri neștiute despre Pavel Bartoș. Ce făcea înainte să devină celebru

Pavel Bartoș este cu siguranță unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți actori din România, carisma de care dă dovadă fiind un motiv suficient pentru a avea priză la public. Mai cu seamă de câțiva ani, Bartoș este și prezentator TV, numărându-se printre vedetele postului din Pache Protopopescu. Cu toate că îl știu de „Românii au talent“, „Vocea României“ sau „Masked Singer“, emisiuni pe care le moderează, nu mulți sunt cei ce cunosc detalii din trecutul bărbatului. Cu ce se ocupa Pavel Bartoș înainte de a deveni celebru, afli în continuare.

Top 5 lucruri neștiute despre Pavel Bartoș

Pavel Bartoș este apreciat atât în postura de actor, cât și în cea de prezentator, fiind un nume sonor printre vedetele din România. Bărbatul a cunoscut celebritatea după ce a jucat în mai multe telenovele, însă și efortul depus la teatru a avut propriul aport. Vedeta de la Pro TV susține că a muncit din greu pentru fiecare succes în parte, însă a fost recompensat pe măsură.

Iată câteva lucruri mai puțin știute despre Pavel Bartoș, moderatorul unora dintre cele mai îndrăgite emisiuni difuzate pe micul ecran:

1. Pavel Bartoș s-a născut la Miercurea Ciuc

Născut pe 20 ianuarie 1975 la Miercurea Ciuc, Pavel Bartoș a urmat cursurile Colegiul Național din orașul natal. Bărbatul a declarat în nenumărate rânduri ca a avut mereu cele necesare, mulțumindu-le părinților săi pentru asta. Tot ei i-ar fi insuflat și cele mai frumoase valori, în ciuda faptului că i-a pierdut de la o vârstă fragedă.

Tatăl actorului s-a stins din viață când acesta avea doar 16 ani, fapt care a determinat-o pe mamă să își lase serviciul pentru a se putea dedica în totalitate creșterii copiilor. La acea vreme, Bartoș a rămas un fel de stâlp al familiei, mergând după școală la o zidărie, unde lucra pentru a câștiga câțiva bani.

2. Actorul mai are încă trei frați

Pavel Bartoș și cei trei frați ai săi au locuit o bună vreme într-un apartament cu două camere și, deși au resimțit anumite lipsuri, cei patru au avut o copilărie frumoasă. În prezent, actorul regretă nespus că nu-i mai are aproape pe cei dragi, cărora le rămâne pe veci dator.

Ei mi-au inoculat dorința de a avea o familie. Datorită lor iubesc să am familie. Am avut foarte multe lipsuri, dar nu le-am simțit, pentru că au avut grijă să am o copilărie extraordinară“, a povestit Pavel Bartoș.

Citește și: Probleme majore la filmările Masked Singer. Pavel Bartoș rupe tăcerea

Ce făcea înainte să devină celebru

3. Mama sa nu a știu la ce facultate dă, de fapt, fiul ei

Într-un interviu acordat pentru viva.ro, Pavel Bartoș a povestit și despre admiterea la facultate. Prezentatorul TV a recunoscut că a mințit-o pe mama sa cu privire la domeniul în care urma să se înscrie. Concret, mama lui Pavel Bartoș știa că fiul ei dă la Drept. Acesta i-a spus că a ales Actoria abia după ce s-a întors de la examen.

Nu au dorit, ei voiau doar să intru la o facultate. I-am mințit că dau la Drept pentru că, atunci când spuneam cuiva că vreau să dau la actorie, lumea zâmbea sau mă lua în râs. Nu credeau că poți intra. La acel moment, erau 50 de candidați pe un loc, așa că nimeni nu credea că pot intra la Teatru. I-am mințit pe toți că dau la Drept, inclusiv pe părinți, pentru că ei nu știau să țină un secret“, a mărturisit el.

4. Bartoș are numai cuvinte de laudă despre studenție

Perioada studenției a fost una cât se poate de frumoasă pentru Pavel Bartoș, care susține că i-a adus o mulțime de amintiri și prietenii pe viață. Despre anii aceia din viața lui, prezentatorul spune că a și muncit, dar s-a și distrat: „a fost perioada în care am lucrat și în Teatrul de Păpuși (1993-1994), am fost și ospătar, am lucrat și într-un non-stop, am vândut mărțișoare. Dar am savurat din plin viața de student“.

5. Parcursul său în actorie nu a fost unul ușor

Pavel Bartoș susține că parcursul său în actorie a întâmpinat și dificultăți, însă acum culege din plin roadele muncii sale. În prezent, bărbatul este unul dintre cei mai iubiți actori din România, umorul și spontaneitatea sa cucerindu-i pe cei de acasă.