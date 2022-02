De ce a renunțat Misty la muzică în favoarea psihologiei. Ce a anunțat partenera lui Keo EXCLUSIV

În ultimii ani, Misty sau Alexandra Pavel, așa cum este trecută în buletin, a lăsat muzica pe plan secund. Partenera de viață a solistului Keo a descoperit un nou domeniu care o fascinează, psihologia, într-o perioadă nu tocmai favorabilă din viața ei. A reușit, astfel, să-și vindece anumite traume, dar și să fie un bun psiholog, pentru cei care îi cer sfaturile.

Atât de mult îi place Psihologia încât în acest concediu de maternitate prelungit, căci Arya are deja 4 ani, Misty s-a specializat complet, și-a luat licența, masterul, iar acum este psiholog cu acte în regulă.

Asta implică și contactul cu multe persoane, lucru pe care am dorit să îl tot amânăm.

Înregistrările în studio nu îmi lipsesc, am ocazia să lucrez, am studio și producător acasă (râde). Dar trebuie să filmez clipuri, să lucrez cu echipe de oameni, să merg în emisiuni.

„Mi-am dorit să stau acasă cu Arya. Apoi, când a făcut Arya 2 anișori îmi făcusem planuri să îmi reiau ceva activități, dar a venit pandemia…așa că planurile s-au schimbat și am prelungit șederea mea acasă.

De altfel, recunoaște că pune muzica pe plan secund și că vrea să se orienteze din punct de vedere profesional spre o carieră în domeniul psihologic. „

Cumva, s-a întâmplat de la sine, lucrul acesta. Cu muzica a devenit și devine din ce în ce mai greu, foarte mulți artiști buni și prea puține evenimente.

S-au schimbat foarte mult vremurile, iar eu m-am preocupat cu Arya și Facultatea de Psihologie, licență, master, nu am găsit timp să mă adaptez. Studiile începuseră să îmi ocupe destul de mult timp, apoi în anul 2 de facultate am rămas însărcinată și am reușit să îmi împart timpul doar între cea mică și studii.

Pe măsură ce am parcurs materia, mi-am dat seama că acesta este drumul pe care eu mă regăsesc din ce în ce mai mult.

Am avut un start frumos cu muzica, piesa cu care mă lansasem solo intrase pe radiouri și se licențiase în peste 8 țări. „Misty” a fost un proiect foarte cool la acea vreme, dar cred că a fost și potrivit vârstei pe care o aveam, a fost o experiență și am prins câteva turnee frumoase.

Momentul în care mi-am îndreptat atenția către psihologie, a fost după o perioadă mai controversată în viața mea, cea de dinaintea unui zbucium emotional, din dorința de a mă regăsi pe mine însămi.

M-am simțit pierdută pentru o vreme și nu prea mai știam încotro, mă refer profesional. Am pierdut pe plan profesional da…și m-a afectat atunci când s-a întâmplat, dar cred foarte mult că în viața există și o balanță, iar pauza a fost benefică și constructivă pentru mine”, ne-a mai împărtășit artista.